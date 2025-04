La entrevista con Ione Belarra (Pamplona, 1987) se celebra bajo el impacto de la guerra arancelaria de Donald Trump. En tiempos de rearme, Podemos lo ... hará con su estrategia política en su asamblea de dentro de una semana. Persuadida de que Sánchez quiere resistir, Belarra descarga un discurso inclemente sobre el presidente con el que se sentó en el Consejo de Ministros.

–¿Hasta dónde reescribe el vuelco geopolítico la legislatura?

–Estamos ante una declaración de guerra comercial global y tengo la sensación de que tanto Pedro Sánchez como el resto de líderes europeos no están siendo conscientes de cómo cambia nuestra época. Necesitamos unas medidas mucho más contundentes y valientes que las que está planteando el Gobierno y que vayan a donde le duele a Donald Trump, contra sus intereses económicos y los de sus amigos; es decir, a expropiar las viviendas de los fondos buitre y su participación en las empresas estratégicas. Efectivamente, esto cambia de manera definitiva el rumbo de la legislatura. El Gobierno rinde pleitesía militar a EE UU aumentando el gasto al 2% como piden la OTAN y el fascista de Trump.

–El tercer mandato de Sánchez, ¿está muerto 'de facto'?

–Sánchez ha enterrado las posibilidades de una legislatura progresista, de transformación, desde que echó a Podemos del Gobierno. Hoy, sin ese 'motor Podemos', vemos a un Sánchez haciendo las mismas políticas que podría hacer el PP. Si va a agotar o no la legislatura, eso va a depender de los intereses del PSOE y de los suyos particulares. Comenzó el curso diciendo que iba a seguir gobernando con o sin Presupuestos, con o sin apoyo parlamentario. Unas declaraciones que muestran una deriva antidemocrática muy profunda, porque desoyen al Parlamento y a la mayoría que lo hizo presidente. Si Sánchez le hubiera dicho a la gente progresista que iba a meternos en un régimen de guerra, a duplicar el gasto militar a costa de nuestra Sanidad y Educación pública o a entregar el Poder Judicial a la derecha reaccionaria, habría perdido las elecciones. Está incumpliendo su mandato.

–Tampoco llevaba en su programa la amnistía al 'procés'.

–Eso ha contribuido a la normalización de relaciones con Cataluña y sí lo quería la gente progresista. Pero lo que desde luego no quería son estas políticas más propias de un Gobierno del PP que de uno autodenominado progresista al que, tengo que decir, solo le queda la etiqueta.

–¿Da por totalmente perdidos unos nuevos Presupuestos?

–Mi vaticinio es que no va a haberlos esta legislatura, porque implicarían para el Gobierno reconocer que está mintiendo a la gente. Mintiendo porque le está diciendo que va a duplicar el gasto militar –17.000 millones de euros que María Jesús Montero, por lo visto, tenía escondidos debajo de alguna piedra– y que lo van a hacer sin recortes sociales. Eso es falso. Así que no van a traer Presupuestos al Congreso porque no quieren decir la verdad a la gente. Y porque para aprobarlos el único socio que tienen en su régimen de guerra es el PP. El compromiso del gasto militar compromete definitivamente las posibilidades de transformación de la legislatura.

–¿Sánchez aguantará, a pesar de ello, todo lo que pueda?

–Yo pienso que sí.

–¿Y ha decidido Podemos finiquitar la legislatura?

–En absoluto. Se lo he dicho a altos cargos del PSOE: las cosas que propone Podemos ayudan al Gobierno, como cuando le obligamos a prorrogar el escudo social.

–¿No temen dar la impresión de que amagan pero no dan?

–Lo que está haciendo Podemos, algo difícil pero crucial, es volver a poner a la izquierda transformadora en pie. Y eso necesita tiempo, firmeza y valentía. Estamos en un camino en el que vamos saliendo, además, de una operación política que pretendía sustituirnos por una fuerza política que se plegara a los límites del PSOE. Y España necesita una izquierda que no tenga miedo de decirle: 'Mira, por aquí no'.

–¿Mejor entonces que esto dure presionando a Sánchez que forzar un adelanto que propicie un Gobierno de la derecha?

–Eso no está en nuestras manos.

–Sus cuatro escaños pueden hacer descarrilar la legislatura.

–En absoluto. Es que incluso si Junts no votara nada, Sánchez va a tirar de las rentas. Este Gobierno lleva dos años sin presentar ni siquiera un borrador de Presupuestos, algo gravísimo. Y para lo que está trabajando el presidente es para tener en el futuro un puesto internacional.

–Es una acusación muy dura para lanzarla sin pruebas, ¿no?

–No. Me remito al pasado de altos cargos socialistas. Las puertas giratorias y el PSOE son como uña y carne.

El 'No a la guerra'

–¿Cómo concilia su camiseta del 'No a la guerra' con que nuestro bienestar también dependa de una Europa segura?

–Se está contando a la gente que defensa y que gasto en defensa son la misma cosa. Y eso es lo que nosotras impugnamos. Porque para tener seguridad en España lo que necesitamos es que los alquileres sean asequibles y las hipotecas se puedan pagar, que te atiendan el cáncer o que mi abuela pueda ir a una buena residencia. Están infundiendo miedo con auténtica propaganda de guerra, como el kit de la Comisión Europea.

–Ese colchón de derechos de poco servirá si Putin nos ataca.

–Claro. Lo que yo cuestiono es eso, porque me suena igual que cuando nos dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak y era mentira. Es una falacia de las élites de EE UU y Europa para justificar un aumento del gasto militar que, de otra manera, la ciudadanía no aceptaría.

–Gabriel Rufián dice que las izquierdas también han de dar respuesta al miedo de la gente.

–Me apena escucharle decir que que esto no se puede resolver con pancartas. Todos los derechos en la Historia se han conseguido gracias a pancartas. Defender la paz en tiempos de paz... pues así, cualquiera (sonríe).

–¿Es el gasto militar lo que colapsará la legislatura?

–Esto se puede llevar por delante al PSOE por el descrédito profundo que supone en el electorado progresista. Zapatero llegó a La Moncloa agarrado a la pancarta del 'No a la guerra' y ese espíritu permanece en nuestro pueblo. Es posible que el PSOE esté cometiendo un error estratégico como el de los recortes de 2011.

–Montero y Díaz han pactado una solución de compromiso para el SMI, exento de tributar pero solo este año. ¿Qué votará Podemos a la proposición de ley?

–La mayoría del Congreso y la del PP en el Senado pueden hacer que pasen cosas que el Gobierno no quiere. Por tanto, creo que el salario mínimo no va a tributar totalmente porque así lo va a decidir el Congreso vía enmiendas.