Víctor: «Vamos a ir a más, sin duda» Víctor Sánchez del Amo, en la rueda de prensa ofrecida este lunes. / Foto: Ñito Salas | Vídeo: Pedro J. Quero El técnico malaguista se muestra muy optimista antes de la 'etapa reina' del equipo y hace también un balance positivo de lo celebrado: «Hemos podido ganar los cinco partidos» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 16 septiembre 2019, 18:58

Optimismo en grado máximo. Pese al derrotismo que se palpa entre la afición y a los que resultados iniciales no han dado pábulo a un cambio en la corriente, el técnico malaguista. Víctor Sánchez del Amo, se mostró esta tarde, en su comparecencia en La Rosaleda (previa al duelo ante el Rayo de mañana, a las 19.00, en Martiricos) muy esperanzado. «Vamos a ir más, sin duda», dijo, pero también se le oyó comentar que «hemos podido ganar los cinco partidos» y «vamos a ser competitivos seguro ante el Rayo«.

Aunque el Málaga ha de enfrentarse de forma consecutiva, y en pocos días de plazo (con dos jornadas entresemana), a Rayo, Sporting, Albacete, Zaragoza, Huesca, Cádiz y Deportivo, Víctor no cree que esto vaya a marcar la temporada o dar ya la medida definitiva de su equipo: «No estoy de acuerdo en que en los próximos partidos se vayan a definir los grupos de la clasificación. La Liga es muy larga. Podemos analizar temporadas anteriores, en las que equipos que empezaron muy bien acabaron lejos de donde empezaron. Estamos en una situación en la clasificación que no es relevante. Para nosotros es importante tener una continuidad en el trabajo y crecer, porque hay mucho donde crecer«.

En su balance de lo que lleva el equipo, con cinco puntos de quince (diez menos que hace un año a estas alturas), comentó: «Hemos jugado tres partidos sin delantero centro, y estamos contentos con el rendimiento del equipo a nivel de defensa. Ese dato es muy importante para construir un equipo sólido. Obviamente estamos entre los peores a nivel goleador, pero ese dato esta marcado por no haber tenido especialistas hasta la jornada cuatro y sin entrenar con el equipo. Sin embargo, estoy contento, porque hemos podido ganar todos los partidos y vamos a ir a más, sin ninguna duda«. Y puso comparaciones: »Me encantaría haber tenido como el Rayo una pretemporada con una planificación, que los fichajes se ajusten a las necesidades y hacer una continuidad del proyecto anterior«.

Víctor no descartó que haya rotaciones por la acumulación de partidos, pero «donde hay competencia en los puestos y el nivel del equipo pueda estar en el máximo; no tenemos tantas alternativas». Preguntado si en la plaza de 'pivote' defensivo es una de las que menos cubierta tiene, no quiso pronunciarse:«No voy a dar ese titular. Entra dentro de vuestras opiniones. Nos los guardamos a nivel interno, porque somos respetuosos con los profesionales. Una de las pocas peticiones expresas que tuve fue la incorporación de José Rodríguez, que podía jugar donde Keidi o más adelantado. Da rabia e impotencia verle entrenar y lo que destaca. Es increíble ver la profesionalidad con la que se preparan él, Iván y Mula y no poder usarles».

El rival

Respecto al rival de mañana, el Rayo Vallecano, Víctor comentó que «viene de tener continuidad en el proyecto desde que lo cogió Paco». «Se han reforzado muy bien y muy al estilo que marca Paco, agresivo cuando no tiene el balón, y que arriesga con él cuando lo tiene -añadió-. Habrá una pelea importante por tener posesión y sacar rendimiento«.

En la rueda de prensa de Víctor en la que más se habló de fútbol hasta ahora. también hubo preguntas para analizar el problema institucional. «Me han dicho que esta semana casi seguro va a haber una rueda de prensa para explicar tantas cosas que están pendientes, pero a mí no me lo han confirmado«, espetó el técnico, que añadió su opinión: »Es necesario.La afición, los socios, necesitan entender la realidad del club, que no nos enteremos por informaciones de los medios de comunicación. Las situaciones de gestión las tienen que explicar las personas que tienen ese conocimiento. Es muy importante para poder entender los objetivos,pero los jugadores tienen muy claro a lo que tienen que dedicarse«.