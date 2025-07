José Gutiérrez, el malagueño que tuvo 38 hijos

Fernando Alonso Martes, 15 de julio 2025, 00:09 Comenta Compartir

Fecundador sin par, atleta del coito, ganador de mil batallas en campos de pluma y paladín de la natalidad malagueña. Este fue José Gutiérrez, natural de Colmenar, donde debió de nacer en las postrimerías del siglo XVIII. Trabajaba en Málaga como escribano público y estaba dotado de un carácter generoso y de ingenio chispeante. Sobre la veracidad de la sorprendente historia que les vamos a relatar el curioso lector no debe albergar duda alguna, pues el propio Narciso Díaz de Escovar, dechado de los historiadores malagueños, la recogió de labios de un anciano letrado.

José Gutiérrez contrajo primeras nupcias con una chica de sin par hermosura y de asombrosa fecundidad, ya que le dio la friolera de veintidós vástagos en once partos, aunque sobre este último detalle no se ponen de acuerdo las fuentes consultadas, pues algunos aseguran que los alumbramientos fueron quince o dieciséis. Como quiera que nuestro protagonista enviudara de manera prematura, se casó por segunda vez, matrimonio que le proporcionó otros dieciséis hijos (y ya suman treinta y ocho). «El señor Gutiérrez estaba destinado a favorecer a la población malagueña con un contingente asombroso», exclamaba sorprendido Díaz de Escovar.

Añadamos, para mayor entendimiento de esta inaudita historia, que José Gutiérrez acogió en su hogar a la madre de su primera esposa, su cuñada y un cuñado idiota, «que no servía para trabajo de ninguna especie» y, del segundo matrimonio, a su otra suegra y a otra cuñada. Si las cuentas no están equivocadas, me salen cuarenta y tres bocas que alimentar. Para colmo de dichas, el cielo fue aún más generoso con este sin par escribano, pues ninguno de los treinta y ocho hijos falleció de manera prematura, hecho insólito en una época caracterizada por las altas tasas de mortalidad infantil.

Como llegase un momento en el que los panaderos y otros proveedores no daban abasto para alimentarlos y el peculio del funcionario público estaba exhausto, este decidió alquilar cuatro galeras (coches de caballos de una gran capacidad) donde es fama que metió a sus treinta y ocho hijos, dos suegras y tres cuñados destino a la capital de los reinos de España. El objetivo no era otro que pedir ayuda a la reina regente Maria Cristina, viuda de Fernando VII. Gracias a alguna alma tan caritativa como la suya consiguió audiencia con la reina, quien no daba crédito a la historia que estaba oyendo.

Posibles descendientes

Tuvo que asomarse a uno de los balcones del Palacio Real para comprobar con sus propios ojos cómo la familia de José Gutiérrez la saludaba, todos alegres y alborozados. Por gracia de la reina regente, José Gutiérrez pasó a ocupar desde entonces el puesto de escribano principal del Real Consulado de Málaga, que estaba vacante. Hoy debe de haber en Málaga, a buen seguro, descendientes de este padre ejemplar que llenó las calles malagueñas de niños.

Relatemos a los ávidos lectores otra historia, no menos sorprendente, recogida también por Díaz de Escovar. El 13 de febrero de 1676 se celebraba en la iglesia de los Santos Mártires solemnísima función religiosa. En un momento de la misa, Pedro y Sebastián Carranque acometieron con sus espadas a los hermanos Luis y Francisco Velásquez y Angulo. A la refriega se sumaron otros jóvenes aristócratas malagueños. La sangre salpicaba el pavimento del templo. Las devotas gritaban, apiñándose junto a la puerta.

El párroco de los Mártires intentó acabar con la trifulca acercándose con el Santísimo Sacramento, pero los contendientes, cegados por la ira, golpearon al sacerdote y le hirieron en una mano. Desconocemos las causas de este histórico altercado. En Málaga, durante varias jornadas, no se habló de otra cosa. Al día siguiente, fue enterrado en esta iglesia don Luis Cristóbal Alderete. El sepelio tuvo lugar con las puertas del templo cerradas, para evitar que se reprodujeran los enfrentamientos.

La sentencia fue ejemplar. Se condenó a don Pedro y a don Sebastián Carranque a ser ahorcados. A su padre, a seis años de destierro. A don Felipe Pedrosa, don José Benítez y don Juan Terraz, a diez años de galeras. A don Pedro de la Mota y a don Alejandro Natera, a doscientos azotes y otros seis años de galeras. Y a don José de Alsa, a cinco años de cárcel.

Nueve años más tarde, don Francisco Velásquez y Angulo todavía sufría prisión en la cárcel de Málaga, instalada entonces en la plaza de las Cuatro Calles. El 17 de julio de 1685 logró escapar escondido en un gran baúl y se acogió a sagrado precisamente en la iglesia de los Mártires. Los alguaciles rodearon el templo durante más de dos meses, hasta que el 7 de octubre Velásquez intentó fugarse y fue herido en una pierna. Falleció cuatro días después en la cárcel donde había pasado sus últimos años de vida.

