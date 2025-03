Santi Cazorla: «Al Málaga le deseo lo mejor a partir del partido del domingo» «Pasé un año maravilloso allí, ya me demostraron el cariño que me guardan en el partido de la primera vuelta, le estoy eternamente agradecido», comentó el exmalaguista antes del duelo en Oviedo

Jorge Garrido Málaga Miércoles, 26 de marzo 2025, 13:35 | Actualizado 13:56h.

Santi Cazorla apenas jugó un año en el Málaga, pero será recordado como una de las grandes figuras del club blanquiazul, que vivió con él ... como principal referente su apogeo deportivo, conquistando la cuarta posición en Liga, que dio acceso al sueño europeo de la Champions el siguiente curso. Su equipo, el Oviedo, vive unos días especialmente convulsos, con la destitución de otro exmalaguista, Javier Calleja, y afronta un partido crucial el domingo. Cazorla fue preguntado sobre su evidente conexión con el Málaga: «Estuve sólo un año pero fue maravilloso. Estaré eternamente agradecido a la afición del Málaga. Ya me demostraron el cariño que me guardan en el partido de la primera vuelta, con el recibimiento que me dieron y cuando me ovacionaron en la sustitución. Les deseo lo mejor a partir del partido del domingo, porque aquí todo el mundo debe mirar por sus intereses. Creo que es un grandísimo equipo y hay una grandísima afición allí», comentó el centrocampista.

Sobre la importancia del partido, Cazorla quiso aclarar que «no es una 'final'. Si no ganamos, parece que estamos casi desahuciados y si ganamos la gente va a volver a ilusionarse con ascender a Primera División. No es un partido clave, aunque no me centro en otra cosa que no sea ganar el domingo. Queremos cambiar la dinámica, darle una alegría a la afición y ayudar al nuevo cuerpo técnico de la mejor forma posible, porque tendremos pocos días para trabajar. Espero un ambiente favorable el domingo. Necesitamos estar unidos para pelear por el ascenso». Fue la primera vez que un futbolista del Oviedo se pronunció tras el despido de Calleja. Antes de iniciar el turno de preguntas, Cazorla mandó un mensaje de agradecimiento al entrenador madrileño «y a su cuerpo técnico: a Luismi Loro, a Jesús Unanua y José Romero. Más allá de que a la gente le haya podido gustar más o menos, por encima de todo eso están las personas. Han dado el 200%, se han desvivido para que este club pudiera conseguir el objetivo. No voy a desmentir que tengo una relación que va más allá de lo profesional con el entrenador, porque hemos sido compañeros de equipo en mi primera etapa en Villarreal y fue una persona que me ayudó muchísimo. Luego también compartimos vestuario, él como entrenador y yo como jugador de nuevo en Villarreal y ahora esta etapa aquí en el Real Oviedo. Cuando ganamos ganamos todos y cuando perdemos perdemos todos. En esto del fútbol el perjudicado siempre es el entrenador, pero culpables somos todos».

