Las razones del Ayuntamiento de Málaga para no cambiar la ubicación del estadio provisional: «Tenemos mucho trabajo adelantado»

La confirmación de la reducción del aforo del estadio de atletismo para el traslado provisional del Málaga mientras dure la reforma de La Rosaleda trastoca ... por completo los planes del club malaguista y sus aficionados. De los 26.000 espectadores iniciales se ha pasado a los 12.500. Teniendo en cuenta que el club tuvo la pasada campaña 26.550 socios, más de la mitad se quedarán fuera de la nueva instalación.

Tras presentar el convenio para la reforma de La Rosaleda, el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Borja Vivas, explicó la situación con el estadio de atletismo, de la que dijo se ha informado puntualmente al Málaga. «Se prevé una capacidad máxima de 12.500. Es lo que aparece en el convenio y es cierto que queda abierta, pero no queremos meternos mucho de lleno por si hay posibilidad de poder ampliar. Está condicionada a que los vehículos puedan circular por la rotonda del Martín Carpena, que Carreteras tiene supeditada la capacidad para absorber a todos esos vehículos», indicó.

Vivas detalló que la confluencia del Carpena y el estadio condiciona todo el entorno, porque la carretera que hay junto a ambos es de competencia nacional al dar acceso al puerto de la ciudad. El concejal dijo que no se han logrado los permisos para mejorar los accesos. «Hemos hecho todas las gestiones para tener los permisos para poder ampliar la capacidad que aparece en el convenio. Ahora mismo nos basamos en esa cifra. Habrá cierto margen de maniobra, pero no mucho más. El Carpena tiene una capacidad para 11.000 personas y se entiende que 12.500 es lo que podríamos absorber en esa rotonda. Nos habría gustado tener el visto buenos de otras administraciones para tener más capacidad y hacer esas mejoras que no dependen del Ayuntamiento, como son los accesos desde la autovía. Sé que es el motivo principal de conflicto. Estamos trabajando con el club, pero intentaremos mejorar esa capacidad», insistió.

El edil puso como ejemplo la situación que se ha vivido en otros clubes como el Barcelona, que ha tenido que jugar en Montjuic mientras se reformaba el Nou Campo. «El aforo reflejado es la capacidad que tenemos permiso para acometer. Hay abonados que se quedan fuera. El Nou Camp está haciendo una reforma similar y el Barcelona lo ha llevado a otro estadio y los socios han bajado. Estamos trabajando con el club y para albergar el mayor número de abonados. Tratamos de ser transparentes y comunicar. Es una cosa en la que llevamos tiempo trabajando», insistió.

La gran pregunta que muchos aficionados se están haciendo es por qué no se ha elegido otro lugar para instalar un estadio que será provisional, teniendo en cuenta que se disponen de terrenos. Vivas indicó que el plazo para las obras es menor en el estadio de atletismo. «Ahora tiene que salir la licitación y empezará la obra. Al ser un aforo reducido, no llevará tanto tiempo. También habrá que adaptarlo a a los requerimientos de la Liga de Fútbol Profesional. Tenemos ya mucho camino recorrido, por eso se ha elegido el estadio de atletismo, porque tenemos un césped, la iluminación y las gradas para adaptarse a la Segunda División. Ojalá tengamos más problemas porque el Málaga esté en Primera División, pero es cierto que tenemos mucho trabajo adelantado y las obras que hay que acometer son importantes, porque hay que tener en cuenta el problema que hay en esa zona que es el tema de la cimentación», finalizó.

No podemos concretar los plazos. lo que es importante es que ese trabajo está avanzado. Estas intervenciones se realizan en función de los anteproyectos. Lo que nos interesa es el convenio en el que se establecen las obligaciones de las tres administraciones. Luego hay otros condicionantes. -El tiempo lo sabemos y el horizonte es en 2030. También es que habrá una comisión de seguimiento que tendrá el control.