Pellicer: «Estamos jugando mejor en esta segunda vuelta que en la primera, pero sin recompensa»

Pellicer acudió a rueda de prensa para analizar el partido del domingo entre el Málaga y el Córdoba. Tuvo buenas palabras sobre el rival, argumentando ... que «han dado un cambio radical en esta segunda vuelta. Recuerdo que en la primera vuelta la mayoría de sus salidas fueron derrotas y en esta le han dado la vuelta por completo a la situación. Somos dos modelos muy parecidos, ambos recién ascendidos pero de los equipos con más posesión de la categoría, porque vamos a por el partido. Me espero un partido muy abierto, siempre se habla de lo técnico pero el aspecto físico y mental son muy importantes. Nosotros vamos a buscar darle continuidad a lo que hicimos en Oviedo. Creo que estamos jugando mejor en esta segunda vuelta que en la primera, pero no se están dando los resultados porque no estamos teniendo esa precisión en las áreas. Cuando la hemos tenido en esta segunda vuelta, como contra el Ferrol, nos hemos llevado los tres puntos».

Sobre el regreso de Genaro a La Rosaleda, Pellicer no escondió sus sentimientos acerca de la salida del centrocampista: «Echo de menos a Genaro, sinceramente. Viéndolo en perspectiva, me habría gustado que hubiera renovado. Es una lástima, cuando quise intentarlo pero llegué tarde, él ya había tomado la decisión. Ejercía muy bien de 'pegamento' entre el entrenador y la plantilla. Ahora no está jugando en el Córdoba, pero Ania habló muy bien de él hace poco. Se le echa de menos en el vestuario». Pellicer, sin pelos en la lengua, fue meridiano al ser preguntado sobre si algunos futbolistas pueden tener la cabeza en otra parte mientras se dirimen sus situaciones contractuales: «Yo creo que los futbolistas de antes éramos más fuertes, ahora lloran por todo. No pasaba nada si se acaba el contrato. Ahora, si quedan unos meses o incluso un año de contrato ya se está hablando de ello. Y de esto tienen la culpa los representantes, son unos llorones. El año pasado, Juande y Genaro acababan contrato y lo dieron todo durante el 'play-off'. Sé que yo en esto tengo que ser el 'poli malo', pero que dejen de llorar. Yo a los futbolistas los veo bien en el aspecto mental». Pellicer tuvo tiempo para reflexionar de nuevo sobre lo acontecido en Oviedo: «En lo que ocurrió lejos de las áreas, en el ataque posicional, creo que hicimos muchas cosas bien. La pasada jornada hubo muchos goles que se marcaron 'en la prórroga' (los instantes finales de los partidos). A nosotros nos pasó, y muy injustamente. Hay que analizar cómo encajamos los goles: nos pueden coger la espalda porque asumimos riesgos atrás. El primero del Oviedo llega en una segunda jugada tras un saque de esquina, el segundo no hace falta explicarlo. Pero el equipo ha demostrado siempre tener el coraje y que sigue aun cuando no tiene fuerzas, y queremos seguir transmitiendo eso». Con el regreso de Izan Merino, Gabilondo y Juanpe tras cumplir el choque de sanción, Pellicer reconoció que tiene «ciertas dudas sobre lo que hacer. Chupete irá con el primer equipo, y con Rafa mantenemos la duda y esperaremos al entrenamiento del sábado antes de tomar una decisión. Si están todos al 100%, es posible que Rafa, que jugó unos minutos el otro día, se quede fuera. Tuve que parar el entrenamiento porque había demasiada intensidad. Pero si noto que el sábado alguno no está al 100%, seguramente entre. Los jóvenes están llamando a la puerta».

