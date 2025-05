El Málaga, obligado a un mayor tino con los fichajes

El verano de 2024 fue uno de poca actividad en el Málaga, apostando por mantener el bloque que consiguió ascender de nuevo a Segunda División. ... La entidad blanquiazul acometió seis incorporaciones (Álex Pastor, Luismi, Lobete, Baturina, Castel y Rahmani). En principio iban a ser sólo cinco, pero las lesiones de Kevin y de Julen Lobete propiciaron el retorno de Rahmani a Martiricos. En esta serie de fichajes hay evidentes claroscuros, con una mitad de los refuerzos erigidos en piezas fundamentales para Pellicer (Luismi, Lobete y Álex Pastor) mientras que el otro 50 por ciento ha rendido por debajo de lo esperado. Se espera otro mercado veraniego con poco movimiento, por lo que afinar en las operaciones se presenta como el gran reto de Loren Juarros para este verano.

El fichaje que más minutos ha jugado es Luismi (2270). Debido a su perfil único en el plantel, el 'pivote' se hizo con la titularidad de forma inmediata. El gaditano llegó a Málaga avalado por su gran periplo en un Oviedo que el pasado curso se quedó a las puertas del ascenso a Primera, con él siendo clave. Ha aportado su experiencia y habilidad defensiva (promedia 5,1 balones recuperados y está en el 'top-20' de Segunda en entradas que resultan en la recuperación de balón). Es un claro acierto por parte del área técnica, aunque se ha perdido varios duelos por lesión y ya tiene 33 años. Tiene contrato para la siguiente temporada y es uno de los responsables del salto cualitativo mayúsculo del equipo en la medular, formando tándem con Manu Molina y, últimamente, con Izan Merino, a quien puede guiar para que mejore.

Ampliar Pellicer da instrucciones a Luismi y a Izan Merino frente al Granada. Marilú Báez

El segundo refuerzo con más minutos es Julen Lobete (2181). Le costó arrancar, cayendo lesionado en los primeros compases del curso. Ha ido mejorando con el paso de los meses, llegando a su mejor versión en febrero. Ha anotado dos goles y ha dado tres asistencias, cifras mejorables y que no reflejan del todo el rendimiento del atacante vasco, que ha destacado por su entrega y polivalencia: llegó como extremo izquierdo, pero ha acabado actuando como segundo punta para Pellicer y es donde se ha podido ver su mejor fútbol. Su principal 'debe' es el de las aportaciones de gol. A sus 24 años y vinculado a Martiricos hasta 2027, es un futbolista más que válido para formar parte del proyecto blanquiazul en un largo plazo.

Ampliar Lobete celebra su primer gol con el Málaga, en El Sardinero ante el Racing. AGENCIA LOF

Álex Pastor ha tenido tramos en los que ha sido el claro 'segundo' central y otros en los que ha perdido el puesto en detrimento de Galilea, pero ha tenido minutos de titularísimo (2165) debido a las exigencias del calendario. El zaguero catalán es posiblemente el que más facetas del juego domine: tiene poderío aéreo a pesar de no ser particularmente alto (1,85 metros), una correcta salida de balón y es un gran corrector a campo abierto. Como él mismo ha reconocido en más de una ocasión, ha tenido altibajos (probablemente fruto del proceso de aclimatación) pero es un defensa con mucha proyección. Con contrato hasta 2026, su ampliación puede ser prioritaria si se afianza en la zaga la temporada que viene.

Ampliar Álex Pastor celebra su gol frente al Levante en La Rosaleda. Marilú Báez

Baturina y Castel llegaron para suplir la cuota goleadora de Roberto. El croata, a préstamo desde el Gil Vicente, ha dejado algunos minutos de calidad, pero sólo ha anotado dos goles en Liga (ambos importantes y de bella factura, todo sea dicho). Tras la 'no' incorporación de un '9' en el mercado invernal, se esperaba que diera un paso adelante, pero ha quedado relegado al banquillo. Castel marcó un sólo gol y su contrato fue rescindido en el mes de enero.

Ampliar Baturina y Castel, los dos delanteros que firmó el Málaga este verano. SUR

La mayor decepción entre los seis fichajes es Rahmani. Avalado por su excelente etapa anterior como blanquiazul (con Pellicer también en el banquillo), el extremo llegó como fichaje de urgencia por las lesiones de Lobete y Kevin, que parecía que serían de más tiempo del que finalmente fueron, pero no ha respondido en ningún momento a las expectativas. Firmó por una temporada, y su rendimiento en el club malaguista esta temporada (no ha registrado ningún gol o asistencia en 660 minutos) no invita a que la entidad de La Rosaleda desee ampliar el contrato del franco-argelino, muy lejos de su mejor fútbol (el de la campaña 2020-21 en Málaga, en la que anotó seis dianas y dio cinco pases de gol).

Ampliar Rahmani se lamenta tras una ocasión en el duelo ante el Racing en La Rosaleda. Ñito Salas

Explorar mercados foráneos

La decisión de Loren Juarros de fichar futbolistas con experiencia en Segunda (todos los fichajes habían pasado antes por la categoría 'de plata' en algún momento de sus carreras) manteniendo el bloque fue sensata, ya que el objetivo para este curso era la permanencia.

No cabe duda de que la apuesta por la cantera y los avances que está dando el club en esa dirección en los últimos años (la construcción de La Academia o el Acuerdo Marco, entre varios otros proyectos) tienen sentido y demuestran un rumbo. Pero para el próximo curso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo de los torneos foráneos en busca de jugadores que, o bien sean veteranos que marquen diferencias desde el comienzo o jóvenes con potencial el cual el club puede revalorizar en un futuro con una venta lucrativa, complementando el crecimiento de los jugadores canteranos que comienzan a asentarse en el primer equipo.