El Málaga estudia cuáles serán los precios de los abonos para la próxima temporada

La campaña de abonados suele ser un momento clave de la temporada para todos los clubes. Y en el caso del Málaga, sin duda, lo ... será un poco más por distintas razones. Aunque lo más importante se centra cada ejercicio en los precios, en los cambios y en las previsiones que hacen los clubes para adaptarse a cada circunstancia concreta. De ahí que la entidad, según ha podido saber este periódico, está estudiando en este momento qué hacer en cada uno de los sectores del campo. Las mismas fuentes aseguran, sin embargo, que las decisiones no están definitivamente tomadas (el tiempo disponible será sólo de unas semanas).

Desde la entidad de Martiricos, de esta manera, están buscando que las condiciones no varíen en todos los casos o no lo hagan de una forma importante, si bien son conscientes de que cualquier incremento causará rechazo en los afectados. Es probable que haya algún grupo de seguidores, posiblemente los más fieles, que salgan más beneficiados que otros, que probablemente experimenten un aumento de precio en sus carnés. Insisten en que habrá cambios en las condiciones, en términos generales, pero que nada será firme (estará abierto a variaciones) hasta que el equipo blanquiazul consiga la permanencia de una forma matemática.

Ahora se pueden considerar dos relatos diferentes y antagónicos que pueden jugar un papel fundamental a la hora de concretar las condiciones. En el lado de la subida juega que los precios no se movieron para esta temporada, mientras que bajaron en la anterior, pues el equipo había descendido a la tercera categoría. Y también que el Málaga necesitará mejorar de alguna manera su presupuesto para buscar un mayor crecimiento, aunque no siempre o no todo lo tiene que conseguirlo por esta vía.

Por contra, los aficionados han demostrado una fidelidad sin precedentes en el club de Martiricos, lo que les permite pensar que son acreedores a mantenerse con estos precios o parecidos. El gran ambiente creado alrededor del equipo de Sergio Pellicer, además, tiene su base en la gran incorporación de jóvenes, con menos recursos, que tienen unas posibilidades económicas limitadas para hacerse con un carné. De ahí que exista ese debate interno sobre qué hacer para el siguiente ejercicio, que está a la vuelta de la esquina.

Es fundamental, asimismo, tener en cuenta que la próxima campaña será la última en la que el Málaga juegue en la actual Rosaleda. En las siguientes temporadas se marchará, en principio, a un renovado estadio de atletismo para regresar ya a un escenario diferente en Martiricos, con una aforo para 45.000 espectadores y preparado ya la celebración del Mundial 2030 (será así siempre que no haya novedades en relación a la sede malagueña). De esta forma, el club y los abonados estarán ante la última oportunidad para alcanzar los 26.550 socios de esta campaña, pues luego quedará reducida esta cifra, con los graderíos modulares, aunque no mucho.