Keko, la principal novedad del once Un once malaguista de esta temporada. / Ñito Salas El extremo debuta como titular esta temporada, e Ismael ocupa la plaza de Cifu, que no está repuesto de sus molestias en una cadera PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 3 octubre 2019, 18:08

El Málaga ya tiene once para medirse al Zaragoza dentro de unos minutos (19.00, Gol), en La Romareda, en la novena jornada liguera. La principal novedad es Keko, que no ha sido titular en toda la temporada y que llevaba varias jornadas sin ir convocado. Además, Cifu no se ha recuperado de sus molestias en una cadera y ocupará su lugar Ismael.

Por tanto, jugarán con un 4-1-4-1, Munir; Ismael, Luis Hernández, Lombán, Juan Carlos; Luis, Keko, Keidi, Adrián, Juanpi, y Sadiku. Mientras en el Zaragoza juegan de salida Cristian Álvarez; Delmás, Clemente, Atienza, Nieto; Eguaras, Javi Ros, Papunashvili, Raúl Guti; Dwamena y Luis Suárez. Víoctor Fernández no disponía de Kagawa y dejo fuera a Grippo, en beneficio del canterano Clemente.

Completan la convocatoria del Málaga para el partido (entre los 25 expedicionarios) Kellyan, Diego González, Benkhemassa, Boulahroud, Renato, Antoñín y Lorenzo. Han quedado fuera Gonzalo, Cifu, Mikel, Cristo, Rolón, Ramón e Hicham.