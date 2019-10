Harper no olvida al Málaga: «Pregunto casi cada día por ellos» Jack Harper, jugador del Getafe cedido al Alcorcón, en un partido de esta temporada. / AD ALCORCÓN El delantero, que fue vendido al Getafe y posteriormente cedido al Alcorcón, habló de exequipo en una entrevista EFE Miércoles, 16 octubre 2019, 19:26

Tras un inicio irregular, el exmalaguista Jack Harper, empieza a carburar en su nuevo equipo. Vendido por el Málaga al Getafe, fue cedido por el conjunto azulón al Alcorcón para esta temporada. Tuvo pocas apariciones en los primeros partidos pero en el último mes ha encadenado una regularidad notable, aunque con respecto al gol está viviendo a la sombra de su compañero Stoichkov (que negoció su incorporación al Málaga el pasado verano). El excanterano malaguista aún no ha logrado estrenarse tras 417 minutos por los seis del de la Línea de la Concepción.

Pero en su línea ascendente de juego y forma, el hispano escocés fue protagonista en una entrevista concedida a EFE en el que sobre otros asuntos de su actualidad en el sur de Madrid, se ,mojó también sobre la situación del Málaga. «Estoy un poco fastidiado por mis compañeros. Es el club de mi ciudad, mi familia sigue siendo del Málaga y yo también. Pregunto casi cada día por ellos. La situación no es la mejor para el jugador, la afición está decepcionada y creo que son cosas que no se merece el club«, confesó Harper.

Entre otras cuestiones personales, analizó su nueva etapa profesional en Alcorcón: «Llegué con muchas ganas y tuve un poco de mala suerte. Tuve un par de lesiones que me han impedido estar con el grupo varias semanas, pero ya estoy cogiendo el tono físico, me entiendo bien con los compañeros y solo me falta tener un poco de suerte de cara a gol. Estoy muy contento aquí porque hay jugadores muy buenos y un grupo muy unido y de buena gente«.