La Grada de Animación pide que se la «tenga en cuenta» para la nueva Rosaleda

La Grada de animación de La Rosaleda emitió este miércoles un comunicado con respecto a la remodelación del estadio del Málaga cara al Mundial de ... 2030, solicitando a las instituciones encargadas de las obras del campo de Martiricos, que debe convertirse en un «proyecto ambicioso, moderno y acorde al nivel que el Málaga y su afición merecen» y que no sólo se trata de «renovar una estructura, sino de construir un estadio que sea una referencia que esté a la altura de los tiempos y de la pasión que genera este escudo. Creemos fundamental que se nos tenga en cuenta en la creación de una verdadera grada de animación. La actual no cumple con las condiciones necesarias para impulsar el ambiente que necesita el equipo para los partidos. Pedimos que se nos escuche y que se contemple una grada de animación moderna, bien ubicada y pensada para alentar al Málaga como merece», rezaba el comunicado del popular Fondo Sur.

Comunicado oficial de Fondo Sur 1904 respecto a las futuras obras del estadio de La Rosaleda. 11/06/2025. pic.twitter.com/YsZcTTKyfV — FONDO SUR 1904 (@FondoSur1904) June 11, 2025

No sólo se trata de una ampliación de este sector del estadio, que en caso de realizarse sería, evidentemente, bien recibida (actualmente son 2.200 aficionados a la Grada de animación, con otros tantos miles más en lista de espera y cuyo único espacio hacia el que podría crecer sería hacia la esquina del córner de Preferencia), sino que piden que se les tenga en cuenta para que mejore así el ambiente y por ende la calidad de la 'animación'. «Somos una de las mejores aficiones, pero la grada en sí es mala para animar, y aún así mira lo que estamos haciendo. No parece que vayan a tocar esa parte en las obras y no hacerlo sería un atraso. No es una crítica hacia las instituciones, pero pedimos que se nos tenga en cuenta para que crezcamos todos juntos», remarcó un miembro de esta Grada a SUR.

Esta persona incidió en las obras y remodelaciones de otros estadios del fútbol español cara a la Copa del Mundo: «Ves los campos y sus gradas, como el que le van a hacer al Betis, el que le han hecho a la Real Sociedad o el Espanyol y ves que van a tener unas gradas de animación impresionantes, modernas y diseñadas para que la afición anime bien. Y ya que La Rosaleda va a ser bonita por fuera, que lo sea también por dentro».

La Grada de animación de La Rosaleda es una de las mejores de España actualmente. Muchos futbolistas han destacado la importancia de esta zona del estadio, en cuanto a que se ha convertido en un factor diferencial para mejorar el rendimiento del Málaga en los partidos.