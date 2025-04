Dani Sánchez: «Entiendo el nerviosismo de la gente, pero lo vamos a sacar segurísimo»

El Málaga se metió en serios problemas con la derrota frente al Córdoba (0-1), situándose ahora sólo tres puntos de la zona de descenso. ... Para analizar lo acontecido en La Rosaleda, Dani Sánchez y Manu Molina comparecieron ante los medios de comunicación. El lateral blanquiazul se mostró optimista con respecto a poder revertir la situación: «Es un día jodido. Hemos tenido ocasiones como para matar el partido en la primera parte. Hemos hecho cosas muy buenas en la primera parte. Entiendo el nerviosismo de la gente, pero sabemos que somos el Málaga y que lo vamos a sacar adelante segurísimo. Que la afición esté tranquila. Ahora tenemos dos salidas difíciles, que sabemos que son dos partidos importantes. Tenemos ahora una semana de trabajo para llegar a Huesca y ganar», explicó Dani Sánchez.

Sobre su amarilla, que le impedirá participar en el partido en El Alcoraz, el lateral malaguista declaró que «ha sido sin motivo, no la entiendo. No la buscaba. Sólo fui a hablar con él y me la ha querido sacar, y ya me he sentido cohibido el resto del partido. No me gusta hablar de los árbitros, pero me voy fastidiado. Ellos también tendrán sus días. Me jode no poder estar en Huesca».

«Entiéndeme, mi renovación es lo de menos hoy. Me importa poco. Es un tema que lo llevan los de arriba, no me enfoco en eso hoy», argumentó sobre su situación contractual.

«El vestuario está jodido. Se te escapa un partido y te pones a tres puntos. En la primera parte hemos llegado mucho al área, pero nos está faltando templanza. Sabemos cuál es nuestra realidad y dónde estamos. Esta categoría es así de apretada. Cuando se pierde se ve todo mal, pero el equipo y el cuerpo técnico estamos capacitados, lo demostramos el año pasado. Ahora no están llegando los resultados, no estamos teniendo esa suerte como sí la tuvimos en la primera vuelta, pero el equipo está centrado. El lunes que viene vamos a ir a Huesca a morder y a por los tres puntos», valoró Manu Molina sobre la situación actual del Málaga.