Todas las alarmas encendidas

Al-Thani se va a salir con la suya. Va a dejar al Málaga en la ruina y no sólo en la económica, sino en la deportiva. Una nueva derrota, 10 partidos sin ganar y cada vez más hundidos. Se han encendido ya todas las alarmas porque vamos camino de Segunda B y ya me gustaría saber si descendemos qué va a ser de nosotros... Pues eso, que nos vamos al garete. Esta semana próxima van a llegar nuevas e importantes ofertas por el club, y Al-Thani y Blue Bay tienen que ponerse de acuerdo, porque nadie quiere la mitad de las acciones de nada en una inversión tan costosa. Que lo hagan por Málaga y por el Málaga.

La horrorosa gestión del jeque presidente, que va camino de crear un conflicto diplomático en su país, está, además, confundiendo a otras instancias del club, como la deportiva, y más concretamente al entrenador. Víctor lleva dos partidos seguidos con extrañísimas alineaciones iniciales que no tienen mucho sentido. Lo hizo en Huesca, donde el Málaga fue una pantomima por su culpa, y ayer lo repitió; cuando aplicó la lógica y dio entrada a Cifu, Antoñín y Renato ya fue otra cosa. Es cierto que las bajas de los internacionales y la escasa plantilla profesional lo tenían maniatado, pero dentro de eso no se entiende su apuesta por Boulahroud y Benkhemassa, que puede (¿?) que tengan alguna virtud defensiva, pero les aseguro que ninguna ofensiva. Y menos mal que utilizó a Keko y a Rondón, dos jugadores que no son de su 'cariño' por mucho que cueste aceptarlo. Así, pues, con el extraño once inicial, el primer tiempo de los locales fue simplemente penosos, y el Cñadiz no tuvo que hacer muchos esfuerzos par adecantar el partido a su favor; otra cosa fue en la segunda mitad, con los cambios, en la que los blanquiazules merecieron mucho más, pero tenemos la mala suerte de los perdedores, y todas las pulgas ya se sabe que se pegan a los perros famélicos... Es así. Cual chamán que quiere lo peor para alguien, Al-Thani parece que desea que nos vayamos a la porra. Todo antes que vender, antes que aceptar que la mitad de las acciones son de Blue Bay. Pasa un mundo del club y de todo. Nos hundirá.