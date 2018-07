Malaga

JOSÉ CAMACHO, 71 años: “Me han puesto toda la boca provisional, no puedo ni hablar bien y ayer tuve que ir a una clínica privada porque se me partió uno de los dientes”

ANDRÉS DOMÍNGUEZ, 63 años: “Me pusieron implantes, pero se comieron más encía de la cuenta y me cosieron el frenillo a ella. No podía mover la lengua y se me infectó uno de los implantes. Luego me dijeron que ya no me podían poner implantes por cómo se me había quedado la boca”

ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ, 64 años: “Fuimos a iDental por la subvención. Nos cogieron a mi mujer, a mi hijo y a mí muy rápido. Me pusieron las dos dentaduras provisionales en dos días, pero al quitármelas para ponerme las finales me empezaron a dar largas y un día me encontré con las puertas cerradas. Ahora me he quedado con ocho tornillos de mala calidad por dientes”

ANTONIO MANUEL, 50 años: “Me quitaron 12 dientes en una misma mañana. Soy hipertenso y ni me preguntaron. No paré de sangrar en todo el día y después de ponerme los provisionales, cuando me dijeron que ya podía comer, se me partió el diente con un trozo de pan bimbo y se me mueve toda la pieza. Me quedan aún dos implantes más y toda la pieza por arreglar”

INÉS MARTÍN, 74 años: “La primera vez que fui me quitaron varias muelas de abajo y me dejaron con los provisionales y la segunda vez, tras quitarme varias de arriba, me dejaron los puntos. Fui a que me los retiraran y me topé con la clínica cerrada”

EMILIO RODOL, 67 años: “Me pusieron la prótesis de arriba y de abajo, pero empecé a tener problemas desde que me quitaron los puntos. La de arriba se me partió cuatro veces y se me cayeron los dientes, y la de abajo se me movía. Ha sido un calvario, cada vez que iba me la dejaban peor. Arreglar lo que tengo ahora me cuesta 2.500 euros”

JESÚS MIGUEL, 33 años: “Me hice el tratamiento de la boca rápido, pero toda la parte de los implantes me los han dejado sin terminar. También me he tenido que hacer una analítica de Hepatitis C y VIH para prevenir, porque parece ser que ha habido un contagio”

JUANA MARÍA PENDÓN, 35 años: “Fui a iDental para arreglarme la boca y me han dejado a medias. Todas las citas que tenía las he perdido y sigo pagando a la financiera”

YOLANDA RODRÍGUEZ, 50 años: “Tuve suerte porque cancelé con ellos antes de que me tocaran más la boca. Fue horrible, tanto por el trato como por la higiene. Aun así, tuve que seguir pagando y después de reclamar a la financiera Evo, hasta que no lo cancelé, no me llamaron”

MARÍA DEL PILAR SERRANO, 64 años: “Mi marido tiene una operación en la cabeza a consecuencia de los implantes que le pusieron. Le quitaron toda la dentadura que tenía buena y debido a la operación le dio un ictus. Le tuvieron que poner una placa en la cabeza y dos drenajes porque el cerebro se le había llenado de líquido. Fuimos a reclamar y nos dijeron que ya no se atrevían, pero que nos devolvían el dinero. Todavía no he cobrado nada”

MARÍA ROSARIO CAPARRÓS, 49 años: “Entré en iDental porque me llamaron para mejorarme un presupuesto, de 13.000 a 3.000 euros. Me han sacado tres dientes, me han hecho tres empastes de los que dos se me han caído y me abrieron una endodoncia que no me cerraron y que me está produciendo dolores y ansiedad”

ROCÍO PÉREZ, 40 años: “Fuimos a iDental porque supuestamente te daban subvenciones, aunque no te decían que no eran del Estado. Te daban un presupuesto elevado y con lo que te rebajaban se te quedaba mucho mejor. Arreglarme la dentadura en la calle costaba 10.000 euros y con ellos 4.000. Y ahora me encuentro con que no me han hecho ni la mitad del presupuesto. Me han dejado sin dientes y pagando”

MAGDALENA PÉREZ, 55 años: “Fui a quitarme los puntos de dos implantes y a los tres días cerraron y me han dejado sin las coronas, además de empastes caídos y mal hechos. Sigo pagando, aunque he enviado un burofax y me han dicho que si no me contestan, que puedo dejar ya de pagar”

MARÍA MARTÍN, 67 años: “Me pusieron toda la boca con dientes provisionales y ahora me he encontrado con toda ella sin arreglar y encima tengo que seguir pagando”

JUAN LÓPEZ, 61 años: “Tengo diez implantes puestos, pero todavía no me han puesto los implantes. Sigo pagando todavía, aunque el abogado ya nos ha dicho que en breve podremos parar de pagar. Lo de las financieras es una vergüenza”