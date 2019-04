El momento dulce del PSOE en Málaga Análisis La victoria de los socialistas en las generales -reproducida con mayor intensidad en la provincia- señala a un escenario inmejorable de cara a las municipales José Carlos Durán, Daniel Pérez, José Luis Ruiz Espejo e Ignacio López tras conocer los resultados IVÁN GELIBTER Lunes, 29 abril 2019, 13:49

Decía hace unos meses en privado un destacado dirigente socialista de la provincia que tenía «claro» por qué habían perdido la Junta de Andalucía. «Algo habrá del tema catalán, pero poco. La gente no ha ido a votar porque está harta de esperar para que le atiendan en el médico». Comentaba el asunto de las listas de espera como ejemplo, pero venía a decir que la falta de confianza en el gobierno andaluz del momento, y en Susana Díaz en particular, era el motivo de la fuerte abstención. «Ha estado fuera más de un año y casi se carga el partido. ¿Qué esperábamos?», se preguntaba. Con estas declaraciones es seguro que no le gustaría que su nombre se hiciera público, aunque en realidad terminaba haciendo un pronóstico más que acertado: «En las generales será diferente, nuestra gente en la calle aprueba lo que está haciendo Pedro».

Aunque aún falta algo de perspectiva para analizar las circunstancias de por qué el PSOE ha sacado 50.000 votos más en la provincia desde las últimas elecciones generales hasta ahora, la realidad es que los socialistas están en un momento más que dulce. El dominio mostrado este 28 de abril solo es equiparable (no en cifras concretas, sí en sensaciones) a los mejores tiempos de Zapatero cuando llegaron las grandes inversiones a la provincia con Magdalena Álvarez como ministra. La sede los 'Los Arcos' en los aledaños de la calle Ayala destilaba la alegría que había perdido tras una campaña de perfil bajo que no impidió que el candidato que estrenaban -Ignacio López- fuera el mejor a nivel provincial, eso sí, compartiendo el trono con su homólogo de Ciudadanos, Guillermo Díaz.

El escenario resultante de los comicios generales en Málaga muestra además una ilusionante tendencia para el PSOE en la joya de la corona, Málaga capital. Tras más de una década y pese a la fuerte abstención, los socialistas ya fueron primera fuerza en el feudo del PP en las elecciones regionales del 2 de diciembre. Pero lejos de reducirse en las generales, el partido aumentó a 40.000 votos y 14 puntos porcentuales la distancia con los populares. En el grupo municipal que lidera Daniel Pérez ya notan que pueden tocar la Alcaldía de Málaga con los dedos, aunque el segundo puesto de Ciudadanos, si se produjera un resultado similar, puede complicar su gobernabilidad. Si Cassá ya quería ser alcalde con tres concejales y la cuarta posición, qué no pedirá con el doble de ediles y una segunda posición.

Resulta, a pesar de todo, algo arriesgado hacer una traslación de resultados a unas elecciones donde el cartel en cada municipio determina el sentido del voto. Aún así, los socialistas han conseguido triunfar en sitios tan inhóspitos para ellos que las esperanzas se mantienen intactas. Ese es el caso de Fuengirola, Estepona y Marbella, a lo que se suman otros resultados sorprendentes como el de Mijas, Torremolinos y Alhaurín de la Torre. No todo lo que pierde el PP lo capitalizan Vox y Ciudadanos, pero los socialistas deben entender que quedar primeros en unas elecciones municipales no implica mantener esas alcaldías. Si albergan dudas, no tienen más que preguntarle a sus compañeros de corporaciones del PP.