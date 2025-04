Manolo Curtido: «Hemos invitado a muchas peñas a que renueven a sus presidentes y a otras tendremos que darles un toque»

Manolo Curtido será reelegido este jueves como presidente de la Federación Malagueña de Peñas, un cargo que ocupa desde hace seis años y que renovará ... al encabezar la única candidatura que se ha presentado a las elecciones. El fundador de la peña Amigos de Los Mimbrales y La Florida encara su tercer mandato al frente de un colectivo que aspira a ganar peso en la ciudad forzando la renovación de los presidentes menos activos y atrayendo a la juventud.

-¿Contento? ¿Se imaginaba que no se iba a presentar nadie más?

-Estoy contento, claro. La verdad es que pensaba que no se iba a presentar nadie más porque el colectivo está realmente tranquilo, o eso pienso. Y por eso creo que las cosas no se están haciendo mal. Aunque realmente a mi me hubiese gustado que hubiese alguna alternativa. Sobre todo para contrarrestar ideas de unos y otros.

-¿Cuáles son sus principales retos para el nuevo mandato?

-Lo básico y primordial es que seguiremos en la misma línea de apostar por nuestras tradiciones, por nuestros cantes, por nuestros bailes. Y sobre todo por la convivencia solidaria con todo el colectivo. Pero aparte de eso tenemos ideas nuevas: queremos organizar el tema de la lotería familiar, incidir mucho en la juventud y poner en marcha un nuevo proyecto, que consideramos muy interesante, que son las relaciones internacionales.

-¿A qué se refiere con relaciones internacionales?

-Nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas que no son de Málaga y que al llegar aquí no encuentran realmente el sitio al que ir y en el que desarrollarse y desarrollar su cultura. Estamos teniendo muchos contactos con grupos de Bulgaria, de Sudamérica y de algunos otros países europeos con los que queremos tener una relación más estrecha e integrar también esa cultura. Todo esto está muy relacionado con la celebración del Festival Internacional de Folclore que celebramos todos los años en el Eduardo Ocón. Pero siempre sin olvidar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras cosas y nuestra Málaga.

-¿Cuál es su propuesta para regular la lotería familiar?

-Queremos que se regule de alguna manera. Algunas de nuestras entidades tienen a muchas personas mayores que están esperando que llegue el viernes o el sábado o el domingo para bajar a su peña y echar unos cartoncitos de la lotería. Estamos jugando a céntimos, lo que quiere decir que es una actividad de acompañamiento y con la que le damos algo de actividad a una serie de personas que no salen de la casa durante toda la semana. Y esto puede regularse con una serie de normas, como que sean unas cantidades muy pequeñas y muy controladas o sólo se pueda hacer algunos días a la semana. Y de esas cantidades, si hay que pagar algo de impuestos, pues que se paguen.

-Fomentar la presencia de la juventud es un tema que comenta todos los años. ¿No logra conseguirlo?

-Se está logrando y lo estamos haciendo organizando actividades distintas a las que hacíamos anteriormente. Por ejemplo, ahora estamos preparando un campeonato de futbolito sala; dentro de un mes vamos a organizar una ruta turística en bicicleta… Cuando hablamos de juventud no me refiero a chicos de 14, 15 ó 16 años, sino de 30, 35, 40 años. Y con este tipo de cuestiones estamos integrando a los jóvenes, al igual que también lo estamos logrando con el carnaval, ya que muchas agrupaciones utilizan nuestras peñas como locales de ensayo y poco a poco se van integrando en la vida social de las peñas.

-Otro tema candente y de plena actualidad es el futuro de la feria, cuya nueva ordenanza ustedes han criticado porque consideran que no defiende su carácter familiar

-El tema de la feria lo tenemos clarísimo. Nosotros queremos una feria donde se mantengan nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras casetas familiares totalmente abiertas, despejadas y libres, y donde podamos ir con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos y con nuestros amigos. Creo que cuando hablo de casetas familiares se entiende perfectamente de lo que hablo.

-La concejala de Fiestas, Teresa Porras, les acusó directamente de vender las casetas. ¿Es eso cierto?

-A pesar de lo que se diga, y a pesar de algunas malas lenguas que haya por ahí, el tema de la venta o no venta de casetas habría que mirarlo en otro sector, que es donde realmente ganan dinero con esas compraventas. Por lo tanto, dejando a un lado ese tema, lo que algunas entidades hacen es contratar a un catering, que es quien pone las luces y lleva la barra a cambio de dos, tres o cuatro mil euros en tickets para poderlo distribuir entre los socios. Hay muchísimas entidades que no pueden hacer el trabajo físico u operativo que requiere montar la caseta y por eso toman ese camino. Pero que no se olvide que, pese a ello, nosotros estamos obligados a cumplir un programa y respetar unos horarios.

-¿Cómo es la relación que tienen con las administraciones?

-La relación por nuestra parte es extremadamente buena, como no puede ser de otra manera. Pero evidentemente nosotros exigimos y pedimos lo que entendemos que nos pertenece. En el caso de la feria, por ejemplo, hemos hecho una serie de alegaciones a las nuevas ordenanzas y no se han admitido absolutamente ninguna. Pese a ello seguimos abiertos a trabajar y a colaborar con el Ayuntamiento de Málaga.

-¿Qué momento viven las peñas?

-Ahora mismo nos encontramos en un momento muy importante. Hemos invitado a muchas entidades a que renueven a sus presidentes y esos cambios le están dando otro tipo de vida a las peñas. Tengo referencias de que prácticamente todas están creciendo muchísimo en cuanto al número de socios porque los nuevos presidentes están organizando las actividades que los socios quieren.

-¿Había peñas que estaban muy paradas?

-Así es. Todavía hay algunas a las que tendremos que darles un toque, pero la mayoría están realizando muchas actividades y ahí tenemos nuestro periódico La Alcazaba para dar fe de ello.

-¿Cómo valora su anterior mandato?

-Lo valoro de una forma positiva. Hemos trabajado muchísimo, le hemos dedicado muchísimas horas a este colectivo y las entidades tienen ahora unas posibilidades tremendas porque les hemos hecho un montón de cosas que antes tenían que hacer ellos. Muchas tienen problemas con eso de la firma digital y por eso les ayudamos y hacemos una labor de asesoría en todos los trámites, desde solicitar una caseta para la feria hasta optar a una subvención, un requerimiento o una comparecencia. Hemos hecho un trabajo tremendo de asesoría fiscal, contable y jurídica.

-¿Cómo están haciendo para fomentar la participación de las peñas en la vida social de Málaga?

-Estamos dando más uso a la sede. Estamos abiertos casi día y noche y acogiendo exposiciones y presentaciones. También hemos sacado la escuela de cante y copla Miguel de los Reyes a la escuela, tanto en diferentes peñas como en diferentes casas hermandad ahora que estamos en Cuaresma. Evidentemente, nuestro objetivo principal es darle vida a las peñas y debemos estar en todos los eventos que se celebran en la ciudad con nuestras propias raíces y objetivos claros.

-¿Qué mensaje le gustaría trasladar a quienes ven las peñas como algo viejo?

-Lo primero y fundamental es que nos conozcan, que vayan a nuestras sedes y que vean todas las actividades que hacen nuestras peñas y nuestros centros culturales. Que vean que es muy importante lo que se está haciendo con el tema del folclore, con el tema del acompañamiento o con todas las actividades que tenemos dentro de nuestras peñas. Y a esos que se dedican a echar cosas desagradables sobre las actividades que hacen las peñas, decirles que se fijen en ellos mismos y que miren para otro lado.

-¿Y al colectivo?

Lo único que tengo que pedirles es unidad. Somos 108 asociaciones y cuanto más unidos estemos y más seamos, más fuertes seremos y más casos nos harán.