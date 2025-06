Las enfermeras del Regional están llamadas a la huelga el próximo 18 de junio

El Sindicato de Enfermería SATSE ha convocado una huelga para el personal de enfermería en el Hospital Regional Universitario de Málaga que tendrá lugar entre ... las ocho de la mañana del 18 de junio y la misma hora del 19 de junio. El motivo del paro es «el grave déficit de plantilla» por la «falta de cobertura de más de la mitad de las reducciones de jornadas y bajas largas, la nula cobertura de permisos y licencias, bajas de corta duración y aumento de la actividad y la complejidad técnica con la consecuente sobrecarga asistencial».

Dice SATSE que la plantilla de enfermeras del Regional ha disminuido año a año. Según el portal de transparencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la plantilla media de enfermeras era de 1.959 en 2021 (incluyendo las especialistas); 1.837 en 2022, 1.797 en 2023, 1.685 en 2024 y 1.610 en 2025. «En tan solo cuatro años, la plantilla ha sufrido un descenso de 349 enfermeras, mientras la actividad asistencial se ha visto incrementada», dice SATSE.

Las consecuencias, según SATSE, «son el preocupante aumento de graves incidentes que están convirtiendo el Hospital Regional en un referente de inseguridad asistencial».

Critican los recortes del SAS y la ausencia de soluciones de la Dirección, dicen. Ello está «convirtiendo este centro, de puertas para adentro, en un gigantesco hospital de campaña donde especialmente la Enfermería no puede más que intentar sobrevivir cada turno. La prueba es que a día de hoy y sin haber entrado aun en el temido periodo estival, la Dirección no tiene medios para evitar que un paciente se pase varios días esperando cama en urgencias, que no se puedan realizar dos intervenciones quirúrgicas urgentes a la vez, que no haya camas para todos los que se operan, que no se pueda curar a diario a los pacientes, evitar graves retrasos en la administración de la medicación o que no se pueda vigilar a los pacientes más críticos».

SATSE ha convocado a los profesionales a una concentración de protesta que tendrá lugar el 18 de junio a las 10.30 horas en el pabellón A del Regional, con el fin de exigir más plantilla. Las unidades de Digestivo, Cardiología, Traumatología, Cirugía Digestiva, Medicina Interna, Neurología, Hematología y Hospital de Día se han unido a la huelga, asegura el sindicato.

El Hospital Regional Universitario de Málaga, por su parte, ha indicado que la plantilla estructural de enfermería «está dimensionada en función de la actividad y complejidad de cada área, con los refuerzos que se consideran necesarios en cada periodo del año».

«El periodo excepcional que supuso la pandemia por COVID-19 produjo una ampliación extraordinaria en el número de personal asistencial, especialmente en categorías como enfermería, para dar respuesta a las necesidades sanitarias de un momento crítico y sin precedentes. No obstante, una vez superada la fase más aguda de la emergencia sanitaria y con la recuperación progresiva de la normalidad asistencial, dichas contrataciones extraordinarias han ido ajustándose conforme a la situación actual y a la planificación establecida por el Servicio Andaluz de Salud», recalca el centro.

El hospital sigue trabajando y «realizando una gestión eficaz de los recursos que dispone, priorizando en todo momento la seguridad del paciente, la calidad y la continuidad asistencial».