Elías Bendodo: «La Diputación de Málaga es una de las instituciones más saneadas de España» Bendodo firmará hoy el protocolo de la deuda cero. / SUR El presidente de Diputación firmará hoy la deuda cero y destaca que la institución provincial no necesita pedir dinero a los bancos porque «somos autosuficientes» ANTONIO M. ROMERO Martes, 31 julio 2018, 01:01

Con la presencia como notarios del decano del Colegio de Economistas, Juan Carlos Robles, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA, Eugenio Luque, Elías Bendodo firmará en la mañana de hoy el protocolo que certifica la deuda cero de la Diputación de Málaga. Este fue uno de los retos que Bendodo se marcó al inicio de este segundo mandato en la institución provincial. Del objetivo alcanzado, del estado actual del ente supramunicipal y de la situación del partido que preside, el PP tras su reciente congreso nacional, habla en esta entrevista con SUR.

–La Diputación acaba de alcanzar la deuda cero, ¿cuál es el secreto para lograr este objetivo?

–Este martes va a ser un día histórico no sólo para la Diputación, sino para todos los malagueños porque los presupuestos públicos son el dinero de todos. Cuando llegamos hace siete años a la Diputación, la deuda global era de unos 330 millones de euros, de los cuales unos 50 eran a proveedores y el resto, a bancos. Hoy, siete años después, la deuda queda a cero. La Diputación, es decir los malagueños, no deben ni un céntimo a nadie. ¿Cómo se ha hecho eso? No gastando ni un céntimo más de lo que se ingresa y, sobre todo, priorizando proyectos y actuaciones. Esta reducción de la deuda ha ido acompañada en estos siete años de una inversión y una transferencia a los municipios de hasta 450 millones de euros.

–¿La Diputación va a volver a pedir dinero a los bancos a partir de ahora?

–No lo necesitamos. Los proyectos que tenemos en marcha y los planes que tenemos aprobados y previstos para los propios años hacen que con nuestro presupuesto seamos autosuficientes.

–Lograr la deuda cero era el objetivo que se marcó al inicio de su segundo mandato en la institución. Y ahora, ¿qué reto se marca al frente de la institución provincial?

–La consecución de la deuda cero va a suponer un impulso más aún si cabe en el esfuerzo inversor y en desbloquear proyectos. Por tanto, vamos a estar volcados, más aún si cabe, con los municipios pequeños de la provincia. El reto es seguir mejorando esa igualdad de oportunidades, que es el gran objetivo de la Diputación: que los malagueños, vivan donde vivan tengan las mismas oportunidades y la misma calidad de vida. En eso vamos a ahondar y en una provincia más igualitaria.

–¿En qué momento está ahora la Diputación de Málaga?

–Está en su mejor momento. Con unas cifras de inversión nunca vistas, acompañadas en las mismas fechas por la firma definitiva de la deuda cero. Creo que es el momento óptimo que podría desear cualquier administración pública. La Diputación está en su mejor momento y es una de las instituciones públicas más saneadas de España. Eso es gracias al esfuerzo y el trabajo de todos.

«Mis compañeros me piden que me presente para un tercer mandato. Yo estoy ahora en un proceso de reflexión»

–¿Le gustaría repetir en 2019 como candidato a la presidencia de la Diputación?

–La provincia de Málaga es tan grande y hay tantas cosas por hacer que evidentemente tengo proyectos en la cabeza para desarrollar y el PP tiene ideas para la provincia. Hay proyectos importantísimos que requieren el esfuerzo de la Diputación tal y como lo hemos hecho estos siete años y así vamos a trabajar en los próximos meses. Respecto a mi decisión, ya tocará decidirlo. Sí es cierto que mis compañeros de partido, los alcaldes y portavoces de los municipios, me están pidiendo que me presente a un tercer mandato. Yo ahora estoy en un proceso de reflexión.

–¿Hay algún proyecto que de aquí a final de mandato le gustaría especialmente que viera la luz?

–Hay varios que van a ver la luz. La Senda Litoral va a avanzar muchísimo en este año que queda; el gran centro cultural de La Malagueta será una realidad a principios del próximo año; Sabor a Málaga va a seguir cogiendo un impulso importante; el Caminito del Rey va a seguir siendo esa marca de gran referencia internacional que ha colocado a Málaga en el mapa del turismo de interior y naturaleza; y el centro de estudios Bernardo de Gálvez es una oportunidad para estrechar los lazos con Estados Unidos. Por tanto, los próximos meses van a ser intensos.

–Desde la oposición, especialmente PSOE e IU, le achacan que en los últimos tiempos ha tenido olvidada a la institución y ha estado centrado en el proceso interno del PP.

–Para nada. La Diputación ha estado perfectamente atendida. He estado todos los días al frente del barco, gestionando, trabajando y presentado proyectos y esa labor es perfectamente compatible con la labor de partido que he realizado estos días y que ha sido intensa.