El secreto de los Jardines de Puerta Oscura Zorrilla, Ramos y Arrabalí, en la puerta de la antigua bibliotecade los jardines de Puerta Oscura / PRQ La Casona del Parque IU-Málaga para la Gente pide al alcalde visitar la biblioteca que realizó Juan Temboury y que se rehabilite para uso ciudadano y centro de interpretación de la Coracha-Alcazaba PILAR R. QUIRÓS Málaga Domingo, 31 marzo 2019, 23:37

Guerrero Strachan se inmortalizó así. En un retrato como alcalde de Málaga en el que detrás queda su obra: la construcción como arquitecto, antes de dedicarse a representar a todos los malagueños, del Ayuntamiento de Málaga. Éste se ve detrás de su busto en una imagen tan actual que podría ser un selfie tomado con su propia cámara si no fuese porque es una pintura al oleo. Así se le encuentra en la primera planta de la Casona, con una media sonrisa propia de los retratos solemnes, porque realmente pocos alcaldes pudieron antes edificar el lugar desde donde finalmente acabarían dirigiendo ciudad. Sería su hijo, Fernando Guerrero-Strachan Rosado el que, digamos, acabaría su obra, dotando de vida a la trasera del Ayuntamiento y los 'bajos' de la Alcazaba: los Jardines de Puerta Oscura, un espacio poco visitado por los malagueños, aunque es una delicia pasear por ellos e ir descubriéndolos en altura. En el paseo, que realizan en esta jornada los ediles de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, junto al técnico David Arrabalí se trata de descubrir el secreto de este espacio, tan poco conocido para el público general. Para situarnos en antecendentes, primero habría que explorar por qué el nombre de Puerta Oscura, una toponimia realmente sugerente que tiene que ver con el nombre de una puerta árabe que se situaba en ese lugar. Mientras se reconstruía la Alcazaba, que a principios del pasado siglo estaba muy deteriorada, Guerrero-Strachan Rosado proyectó estos jardines, que vendrían a complementar el conjunto arquitectónico, aunque en puridad su vegetación tenga mucho que ver con la que se encuentra de hecho en el Parque de Málaga, que debido a su eminente flora subtropical, excepcional en España, fue uno de los hitos de ciudad más importantes del primer tercio del siglo XX. Los jardines de Puerta Oscura habrían de esperar unos cuantos años más, ya que el Parque data de 1897 y la revegetación de la ladera sur del monte Gibralfaro, los llamados jardines de Puerta Oscura, de 1937. De hecho, justo a la entrada, a la espalda del Ayuntamiento, debajo de ese ficus centenario que da la bienvenida a este enclave aparece la fecha de su creación. Precisamente en aquella época lo levantaron los presos republicanos condenados a trabajos forzados.

En este primer tercio del XX llegaron a existir cuatro bibliotecas de Parques y Jardines en Málaga, algo que hoy resultaría impensable con la poca transversalidad que hay ahora entre las áreas del Ayuntamiento. Lo cierto es que fue el delegado de Cultura Juan Temboury quien le mandó construir al creador del jardín la biblioteca que hoy se esconde en este espacio, tras una rejería, que decididamente no es de la época de su creación, sino más tardía. En escritos de la bibliotecaria María Pepa García Lara se explica que Temboury le escribió una carta al entonces alcalde para hacerle saber que se destinaría exclusivamente, a obras poéticas españolas, portuguesas e hispanoamericanas.

La fecha de su creación

Antes de llegar a la misma, los visitantes reseñan el mal estado en el que se encuentra la fuente histórica, que cuenta con las mismas canalizaciones de los aledaños jardines de Pedro Luis Alonso, pero en desuso. Allí, al parecer, había una villa romana, y de ella quedaron piezas muy interesantes, algunas expuestas en el Museo Málaga.

Prosigue la subida, a la derecha, el último y pequeño bastión de La Coracha. Ya en la puerta de la antigua biblioteca, Ramos se anima a leer unos versos borrosos en una lápida de mármol, 'Oh Málaga querida, sus torres y azoteas, excelso mirador...', que buscándolo después es de Abu Yafar Ibn Said, poeta granadino, que participó en una rebelión contra el gobernador almohade de Granada que había sido su amigo, al parecer por un fatídico triángulo amoroso. Finalmente Ibn Said acaba siendo apresado en Málaga cuando iba a partir para Valencia, y es crucificado en 1163.

Los visitantes miran curiosos a ver si terminan el poema, que luego fue fácil buscar en este maravilloso mundo de Internet:«A Málaga tampoco mi corazón olvida; no apaga en mí la ausencia la llama del amor; ¿Dónde están tus almenas ¡oh Málaga querida!, tus torres, azoteas y excelso mirador? Allí la copa llena de vino generoso, hacia los puros astros mil veces elevé, y en la enramada verde, del céfiro amoroso, sobre mi frente el plácido susurrar escuché. Las ramas agitaba con un leve ruido y doblándolas ora, o elevándolas ya, prevenir parecía el seguro descuido y advertimos si alguien nos venía a espiar».

Las peticiones

Estas razones se suman a la inquietud del grupo municipal IU-Málaga para la Gente, que tiene por objetivo inicial, pedirle al alcalde Francisco de la Torre que se le abra la reja para poder visitar los restos de la biblioteca, al tiempo que demandan, aunque ya se esté acabando el mandato, que se pueda acordar en el pleno recuperar este espacio de gran valor para la ciudad, unos jardines que son la continuación de El Parque, y que cuentan con una biblioteca, una 'rara avis' en un espacio verde. «Podría servir de pequeño centro de interpretación dedicado a la antigua Coracha y a la Alcazaba;y sería conveniente que hubiese una placa en memoria de los presos republicanos que construyeron este espacio, que hoy todos disfrutamos», explica Zorrilla, quien añade que sería también una excelente biblioteca, su fin inicial, para todos aquellos que gustan de leer al aire libre. En el recorrido, guiris, bocatas, risas, y el encanto de la sombra de los árboles. Puerta Oscura.