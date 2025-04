Nueva residencia de estudiantes en pleno Centro de Málaga: este es el proyecto

Jesús Hinojosa Málaga Miércoles, 9 de abril 2025, 16:39 Comenta Compartir

La demanda de residencias para estudiantes en Málaga, que se verá incrementada por los nuevos centros educativos privados que prevén abrir sus puertas este año en la capital, tendrá respuesta en un nuevo proyecto que se va a construir en pleno Centro Histórico. Se trata de un alojamiento para estudiantes que se ubicará en un solar de la plaza de Enrique García-Herrera, junto a la calle Camas, adosado al bloque de viviendas de planta baja más cinco y ático que existe en el centro de esta plaza, de forma que ocultará su medianera.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ya ha concedido la licencia de obras para este proyecto, valorado en un millón de euros y promovido por la empresa EGEAD. La residencia se habilitará en un edificio de planta baja más cuatro que dispondrá de cafetería a pie de calle. El estudio de arquitectura de Rafael Escassi Gil y Eva Escassi Mateos, con más de cuarenta años de trayectoria en la Costa del Sol, ha realizado el diseño último de ejecución de la actuación, partiendo de uno inicial elaborado por los arquitectos David del Pino Aires, Manuel García López y María José Márquez Ballesteros, del estudio local Del Pino del Valle.

Esta construcción recibió el pasado mes de enero el visto bueno de la delegación de la Consejería de Cultura, que ha solicitado la ejecución de sondeos arqueológicos de forma previa al inicio de las obras, cuya autorización definitiva queda condicionada al resultado de esas prospecciones.

En el informe por el que el Ayuntamiento concede la licencia de obras para esta nueva residencia de estudiantes, se comprueba que se ajusta a los parámetros establecidos en el expediente urbanístico que se aprobó en 2021 para construir en este solar de 134 metros cuadrados, cuya calificación de equipamiento contempla el uso de hospedaje para alumnos que se le va a dar.

Adecuación al entorno

Urbanismo ha comprobado que la fachada del proyecto cumple con lo aprobado hace cuatro años, ya que se adecuan «los huecos de fachada, tanto en planta baja como en plantas altas, a la proporcionalidad y criterios de composición del Centro Histórico, a las características morfológicas del entorno y edificaciones colindantes, en sus ritmos y dimensiones, con el predominio de macizo frente a hueco y armonía en los ejes verticales de la fachada», según se señala en los informes municipales.

Según se apunta en la documentación a la que ha tenido acceso SUR, el futuro edificio no impide la conexión peatonal entre la zona norte de la plaza de Enrique García-Herrera y el pasillo de Santa Isabel; y no obstaculiza la visión de la fachada trasera del Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares, para lo que se ha diseñado con un leve retranqueo de forma que no se oculte la señalética de ese espacio expositivo. Asimismo, cumple los límites de altura en este espacio del casco antiguo.

Temas

Arquitectura

Estudiantes

Málaga