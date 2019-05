La mejora de los accesos reduce en más de diez minutos la entrada al PTA en hora punta Momento en el que la Guardia Civil ha abierto el carril reversible, a las 7.20 de la mañana. / Ñito Salas Los trabajadores aprueban mayoritariamente las medidas, pero reivindican que se haga lo mismo por las tardes para paliar las caravanas en la salida IGNACIO LILLO Málaga Martes, 21 mayo 2019, 10:58

Tras años de pruebas, ensayos y experiencias con un resultado tibio, la mejora general de los accesos que ha impulsado la Consejería de Fomento ha hecho posible una reducción de más de diez minutos en el tiempo de trayecto en la entrada al PTA en la hora punta de la mañana. Esta vez sí existe un amplio consenso entre los trabajadores consultados por SUR, esta mañana justo después de aparcar, en que los cambios han dado resultado, y algunos testimonios hablan incluso de una reducción de 20 minutos, en aquellos usuarios procedentes de la Costa. En cambio, para lo que vienen de la zona Este apenas se ha notado, ya que utilizan una ruta distinta (desde la Hiperronda, por Campanillas).

A las 7.20 la Guardia Civil de Tráfico ha abierto el tercer carril reversible, y todavía durante la jornada de hoy han sido pocos los conductores que lo han utilizado, por desconocimiento, lo que hacía que todavía se produjera algo de retención justo antes de llegar a la glorieta principal de entrada al polo tecnológico (Plácido Fernández Viagas). Aún así, el resto de medidas, tales como la salida directa hacia la autovía para los vehículos procedentes de Santa Rosalía-Maqueda; y la semaforización de la rotonda, se han dejado notar, y las retenciones fueron mucho menores de las habituales en la autovía del Guadalhorce (A-357).

En la experiencia que ha realizado SUR, a las 8.06 el conductor se encontró con una retención de tráfico lento pero fluido (sin paradas) en el citado eje, con mucha intensidad de vehículos pero que podían circular a unos 40-50 km/h. A las 8.11 el vehículo tomó la salida hacia la carretera A-7056, la recta que conduce hasta el parque empresarial, y se adentró sin problemas en el nuevo tercer carril reversible, que estaba señalizado en dos puntos, mediante carteles y señales luminosas. Por este eje se podía circular a una velocidad alta, con total fluidez. En los dos carriles del sentido habitual había más concentración de tráfico, más lento pero sin retención. Finalmente, a las 8.12 el vehículo llegó a la rotonda, donde el semáforo estaba en ese momento en fase roja, aunque apenas un minuto después pasó a verde.

Siete minutos desde la primera retención

A las 8.13 minutos el coche llegó al PTA, esto es: 7 minutos desde el primer punto donde se empezó a notar el efecto de la hora punta, en la autovía del Guadalhorce, hasta llegar al destino. Los testimonios de los trabajadores consultados a pie de calle coinciden con el ensayo: «La verdad es que hoy lo veo mucho más rápido, he tardado menos, unos diez minutos, pero quiero esperar a los próximos días para ver si realmente funciona», indica Yasmina Jiménez, que trabaja en el grupo Viatek. «Me esperaba que iba a ser un atasco total por ser el primer día de prueba pero no, he llegado antes, he tardado cinco o diez minutos menos. Ha salido perfectamente, y eso que esta hora suele ser conflictiva, sólo falta coger el ritmo del tercer carril, que ahora iba vacío, ¡menos mal!», añade Eva Fernández, que trabaja en el Patronato de Recaudación. «Ha sido una buena idea, enhorabuena». «La entrada la he visto bastante más fluida, aunque había mucha gente como yo que no se atrevía a meterse por el carril de la izquierda (el reversible) pero se nota bastante, he tardado de ocho a diez minutos menos de lo habitual», indica María Aguilera, empleada de OPPlus, que también lo achaca al hecho de que algunas empresas del Parque hayan implantado horarios de entrada progresivos. «¡Por fin, y que dure!».

El testimonio más destacado lo ofrece Emilio Bueno, que también trabaja en OPPlus: «Ha ido muy bien, se ha notado muy despejado, vengo de Torremolinos, normalmente tardaba unos 40 minutos y esta vez han sido 20», y relata que ha percibido especialmente más fluidez en la autovía del Guadalhorce, que normalmente estaba atascada desde Cortijo Jurado hasta llegar al recinto. En cambio, a través de las redes sociales SUR también ha recibido esta misma mañana numerosos mensajes de usuarios que reivindican que estas medidas se lleven a cabo también durante la hora punta de salida (entre las 18.00 y las 19.00, principalmente) cuando también se producen fuertes retenciones. La Consejería de Fomento conoce estas demandas y las está evaluando, aunque de momento el tercer carril sólo se va a activar en horario de mañana.

Desde la Junta y el Ayuntamiento no escondían esta mañana su satisfacción por los buenos resultados, que se están monitorizando mediante cámaras situadas en puntos estratégicos y aforadores de tráfico (sistemas que hacen recuento de los vehículos que pasan por una determinada vía). Andrés Gutiérrez Istria, secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, ha sido uno de los principales artífices de esta solución, junto a Mario Muñoz-Atanet, director general de Movilidad. “Ha ido bastante bien, ha superado nuestras expectativas, sabíamos que iba a funcionar pero lo ha hecho mejor incluso”, asegura el primero. “Se ha notado, hemos estado desde las siete menos cuarto y hemos visto el tráfico fluir. Los semáforos han funcionado muy bien, y también el acceso directo desde Santa Rosalía hacia la autovía, porque son coches que ya no entran en la rotonda y no entorpecen el tráfico, y la rotonda se ha ampliado a tres carriles. Estamos muy contentos”. La concejala de Movlidad, Elvira Maeso, coincide en que ha ido “bastante bien para ser el primer día, estamos muy contentos y satisfechos de que por fin se hayan tomado medidas entre todas las administraciones, y sobre todo la Junta, que es la que tenía la potestad para hacer las principales”. Aunque recordó que es una acción provisional y hacen falta otras, aseguró que ya se ha notado en la fluidez, y se mostró convencida de que en los próximos días, cuando se conozca, irá a mejor. A su juicio, la infraestructura más prioritaria, que calificó de “vital”, es el segundo acceso al PTA, directo desde la Hiperronda, que podrá dar servicio a la futura ampliación del recinto.