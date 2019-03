«A los que luchamos por el medio ambiente nos toman por locos» Pérez, junto al Aula del Mar, en el Palmeral. :: ñito salas El responsable de la organización ecologista anima a los malagueños a reducir el consumo de plásticos y a utilizar menos combustibles fósilesJuan Pérez Coordinador de WWF en Málaga JUAN SOTO MÁLAGA. Domingo, 31 marzo 2019, 00:32

Con apenas 22 años, Juan Pérez se ha puesto al frente de WWF en Málaga, una organización ecologista con más de medio siglo de historia dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Con motivo de la celebración de la Hora del Planeta, este estudiante de Gestión Forestal y del Medio Natural lamenta que aún queda mucho para que la sociedad esté plenamente concienciada sobre el cambio climático y considera que lo ocurrido en el mar de Nerja es «una atrocidad medioambiental, social y de salud».

-¿Por qué son importantes actos como la Hora del Planeta?

-Porque sirven para aumentar la conciencia medioambiental y permite a los ciudadanos realizar un acercamiento rápido y directo a todos los problemas que hay hoy en día, sobre todo el cambio climático. La Hora del Planeta es una actividad que se desarrolla desde hace doce años, muy potente a nivel internacional, y nos ha permitido lanzar varios retos: reducir las emisiones de combustible, el consumo de plástico y el consumo de carne, que son los tres pilares sobre los que se basa el cambio climático.

-¿Está la población concienciada sobre los problemas del planeta?

-Creo que podría estarlo más. Actualmente hay muchos movimientos que están promoviendo la concienciación, aunque viendo todos los problemas actuales, algunos tan acusados y obvios, debería haber bastante más.

-¿Cuál es el principal riesgo al que se enfrenta?

-El cambio climático, sin duda, y a la vista está. Lo mismo pasamos de un día de terral con todo el mundo en la playa a otro de lluvia y frío.

-Ahora todo el mundo habla del cambio climático, ¿se queda en una conversación de boquilla?

-Hay de todo. Lo mejor es que últimamente la gente relaciona y no se queda en la simple conversación, sino que indaga e intenta dar un remedio al problema.

-¿Las empresas están concienciadas e involucradas?

-Hay grandes empresas que sí, al menos eso es lo que parece, porque no se puede saber si es real o se queda en una campaña de marketing muy bonita. Al menos hemos observado que los pequeños comercios sí que se están concienciando aunque sea cobrando las bolsas de plástico. Si no es por el aspecto medioambiental, que al menos sea por el económico.

-¿Cuál es el primer paso que deberíamos dar todos?

-Básicamente cumplir con las tres actividades que hemos promovido este año: reducir el consumo de plástico -como yendo a tiendas a comprar a granel para que los productos no estén envueltos en plástico-, reducir el consumo de carne -porque está comprobado que la producción a nivel global es insostenible, agota los recursos, contamina el planeta y crea desigualdades entre los territorios-, y reducir el uso de combustibles fósiles utilizando otro tipo de transportes como los patinetes eléctricos, las motos de alquiler, andar, los autobuses...

-Al decir que hay que reducir el consumo de carne, ¿defiende los planteamientos de los veganos?

-Son cosas distintas porque el que se hace vegano o vegetariano lo puede hacer por el maltrato animal, o por el impacto ambiental que tiene. Personalmente yo no como ternera porque el metano que producen las vacas contamina 21 veces más que el CO2 de los coches. Y si encima tenemos una sobreproducción, la atmósfera se carga de una cantidad de metano que en condiciones normales no ocurriría.

-¿Hasta que punto son beneficiosas o perjudiciales las modas en estos casos?

-Muchas veces juegan malas pasadas porque las personas no saben los fundamentos de esa ideología. Yo valoro mucho a esas personas porque supone una fuerza de voluntad, pero es importante que tenga un sentido.

-A nivel provincial, ¿cómo está Málaga en estas reivindicaciones?

-En Málaga hay actualmente muchas asociaciones que ejercemos presión y eso está bien, pero podría estar mucho mejor, podría haber mucha más concienciación a nivel individual y político. Hay muchos investigadores, pero todo es mejorable.

Vertidos en Nerja

-¿Y en cuanto a recursos naturales?

-Málaga tiene una riqueza medioambiental extraordinaria y cuenta con unos valores naturales impresionantes pero ocurren irregularidades como lo de Nerja, que lleva muchos años con el problema de los vertidos. A esas cosas se le deberían dar una rápida solución, y no solo porque sea paraje natural. En pleno siglo XXI es una atrocidad medioambiental, social y de salud. Si no se hace de forma medioambiental, hagámoslo por la salud, la economía o el turismo. Por poner un ejemplo, allí hay una pradera de posidonia oceánica que está en grave peligro. Se trata de una planta que produce flor y absorbe el CO2 atmosférico, y si desaparece no hay ninguna planta que lo almacene.

-¿Puede ser que los políticos sean los menos concienciados?

-(Risas). No quiero meter mucho el dedo en la llaga, pero creo que sí. No sí se estarán asesorados por científicos, pero si lo están no les hacen mucho caso. A todos los que luchamos por el medio ambiente nos toman por locos aunque aportemos evidencias.

-¿Qué piensa cuando los meteorólogos dicen que el verano dura ahora cinco más que hace 30 años?

-Me llevo las manos a la cabeza y me pregunto cómo hoy por hoy hay personas que no creen en el cambio climático. Nosotros lo estamos viviendo en Málaga y la evidencia es bastante clara. Ahora se ha vuelto viral un vídeo que hizo Félix Rodríguez de la Fuente el 19 de agosto de 1972 hablando sobre los plásticos. Y aunque entonces nadie le hizo caso, ahora la gente dice que era un visionario. Con el cambio climático va a ocurrir lo mismo: cuando llegue el problema será tarde para solucionarlo.

-¿Qué actividades realiza WWF a lo largo del año en Málaga?

-Nosotros realizamos tres actividades a nivel nacional: reforestación en red de los 13 grupos de voluntarios a nivel nacional, la Hora del Planeta y el Big Jump, que es una acción reivindicativa por un uso responsable de los ríos y las aguas. Además, a nivel local tenemos un programa que se llama Andarríos que desarrollamos con la Junta de Andalucía y que consiste en acercar a los ciudadanos en la conservación de los ríos.

-¿Hay muchas especies amenazadas en Málaga?

-Sí, hay algunas. Además de la pradera de posidonias de Nerja, tenemos la 'lapa patella ferruginea', que se encuentra en algunos puntos de la Cala de Mijas, la 'malvasia cabeciblanca', que anida en Fuente de Piedra, o la cabra montesa, que se encuentra en algunos puntos de la Sierra Tejeda.