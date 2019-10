Francisco Jiménez: «En La Palmilla no es todo malo: es un barrio rico de gente trabajadora» Francisco Jiménez preside el colectivo desde el pasado mes de febrero. / Félix Palacios El presidente de la Asociación de Comerciantes Málaga Norte reclama más limpieza y seguridad en las calles para potenciar las ventas en los comercios de todo el distrito JUAN SOTO Málaga Sábado, 12 octubre 2019, 00:44

Apenas ocho meses en el cargo le han valido para conocer la realidad tan diversa del comercio en el distrito. El presidente de la asociación de comerciantes Málaga Norte se ha marcado el reto de que ningún vecino deba salir fuera para comprar ningún producto. Y por eso pide que se instalen entidades bancarias y copisterías y que se cierren los negocios ilegales que hay en La Palmilla. «Nuestro lema es 'Haz que tu barrio sea tuyo'».

–¿Goza de buena salud el comercio en el distrito norte?

–El estado de salud varía en función de la zona. El distrito norte es muy amplio y diverso. Por ejemplo, tenemos Palma-Palmilla, que es la zona más desfavorecida de Málaga; Virreina alta, que es la zona más nueva, en donde vive más gente joven, y es donde hay más estabilidad; Martiricos, en donde los negocios son mas antiguos porque vive gente más mayor; y una parte de la Roca, ya que el comercio está muy compromido.

–¿Desde cuándo funciona la asociación de comerciantes?

–La asociación nació el 9 noviembre de 2017 y se creó por la falta de unión del Ayuntamiento con los comercios, ya que los barrios estaban muy dejados y nadie se preocupaba de ellos. En aquella ocasión nos reunimos nueve empresarios y comenzó a trabajar con la idea de organizar eventos para ganar dinero para el colectivo. Pero ese rumbo no me gustaba mucho y en febrero de este año hemos formado una nueva junta directiva con el único objetivo de potenciar el negocio. En la junta me acompañan Susana Sánchez como vicepresidenta, Juan José González como secretario e Ismael Arlandiz como tesorero.

–¿Cuáles son sus principales reivindicaciones?

–Sobre todo exigir que se cuiden las calles, que haya más limpieza y seguridad y que se desarrolle el plan de seguridad para el comercio realizado por la Policía Nacional. En esta nueva andadura hemos decidido suprimir las cuotas para los asociados porque queremos ser un colectivo muy numeroso y con gran peso. Y de momento esto está dando sus frutos, ya que estábamos en 38 asociados y ya llevamos cerca de 100.

–¿Qué proyectos tienen en marcha para potenciar el comercio?

–Estamos luchando para que se refuerce la limpieza y para que aumente la seguridad; hay muchos robos tanto en la calle como dentro de los negocios y por eso hay vecinos que también se quieren unir a nosotros. Además estamos a punto de cerrar un acuerdo con el Ayuntamiento para dinamizar el mercado de Palma-Palmilla, que está con muy poco uso. Ahora sólo hay abiertos cinco puestos de los 23 disponibles y el distrito nos lo quiere ceder para que hagamos actividades e intentar potenciarlo. El problema que tienen allí es que nadie de otras zonas se decide a ir al mercado, y eso que se trata de un barrio rico y en el que hay dinero. Hay que decirle a la gente que en la Palmilla no es todo malo. Aunque sea un sector más marginado, allí hay gente trabajadora, pero lo tenemos encasillado. Y por otro lado ya estamos organizando un concurso de escaparates que realizaremos en noviembre para potenciar las ventas en Navidad.

–¿Influye de forma positiva o negativa la presencia en el distrito del centro comercial Rosaleda?

–Por norma general, no. El centro comercial tiene su actividad distinta y un público diferente. Pero sí que es verdad que puede ayudar a que venga gente de fuera y puede repercutir en más ventas para los bares y restaurantes del entorno. Ocurre igual que con el Málaga, que cuando hay partido se incrementa el negocio de la hostelería en el entorno.

–¿Qué les parece el futuro desarrollo urbanístico de Martiricos?

–Todavía no nos lo hemos planteado pero es indudable que será bueno para la zona porque va a atraer a gente de otros barrios. Dicen que van a construir un centro comercial especializado en ropa y que Mercadona va abrirá un supermercado más grande por lo que generará más movimiento.

–¿Hay alguna carencia a nivel comercial en el distrito?

Algunas sí hay. El el distrito no tenemos bancos, sólo está Unicaja, tampoco hay imprentas... Nos gustaría que todo esto mejorara porque nuestra idea es que los vecinos no salgan fuera a comprar y consuman en nuestros locales. Nuestro lema es 'Haz que tu barrio sea tuyo'.

–¿Y en Palma-Palmilla?

–El problema que hay en Palma-Palmilla son los negocios ilegales, que hay muchos, en la calle y en las propias viviendas. De hecho, el Ayuntamiento tiene ahora un plan para cambiar de sitio el mercadillo y se ha encontrado con el problema de hay casi más ilegales que legales. Para acabar con eso es necesario una importante actuación policial.