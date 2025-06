El Unicaja afronta su mayor remodelación desde el 2022 con las salidas de Carter y Osetkowski; debe decidir con Ejim y Tillie

¿Es el fin de una era? No, pero el Unicaja está ante la mayor remodelación de su plantilla desde que se pusieron las bases ... del actual equipo ganador en el verano de 2022. Las salidas de Tyson Carter, Dylan Osetkowski y puede que la de Melvin Ejim dejan al vestuario sin tres jugadores fundamentales en los éxitos y títulos de las últimas temporadas. El club lleva meses en el mercado para identificar y controlar los recambios idóneos con el objetivo de prolongar el ciclo ganador.

Numéricamente no se trata de una reestructuración traumática, pues serán, de momento, sólo tres cambios en la plantilla. La clave está en la importancia que estos tres jugadores han tenido en el crecimiento del Unicaja. Carter jugará la próxima temporada en la Euroliga tal y como era su deseo. El verano pasado aguantó su salto a la máxima competición continental, pues no le convencían las propuestas. Ahora se marchará al Estrella Roja de Belgrado, donde percibirá un salario millonario. Se ha informado de 1,6 millones por cada una de las dos temporadas que jugaría en el club de Belgrado, aunque otras fuentes indicaron a SUR que sus emolumentos serían de un millón. MVP de la final de la Copa del Rey de 2023 y de la Final Four de Atenas, Tyson Carter ejemplifica el crecimiento del equipo. Llegó como un anotador y se marcha como un jugador más completo.

Osetkowski, a falta de confirmación oficial, también jugará en Belgrado, aunque en su caso en el Partizán para estar a las órdenes del mítico Zeljko Obradovic. Llegó a Málaga procedente del Asvel para relanzar su carrera. Ha sido uno de los mejores ala-pívots de la ACB, pero su trayectoria se ha visto marcada por el positivo por dopaje en diciembre de 2023. Su rendimiento la pasada temporada se desplomó y el caso generó una tormenta interna que el club sorteó como pudo. Año y medio después de aquello el expediente fue archivado, que no cerrado, por lo que el caso podría reabrirse. Precisamente esta circunstancia es lo que reactivó su previsible llegada al Partizán. Su desconexión en las últimas semanas provocó que Ibon Navarro ya no contase con él al entender que no estaba implicado en los objetivos marcados para el equipo. Lo recuperó ante el Real Madrid, frente al que firmó dos buenos partidos demostrando la clase de jugador que es. Su recambio será James Webb, un jugador con experiencia en la Liga.

Por último, el caso de Melvin Ejim es distinto. El canadiense ha sido el pegamento del equipo en muchos partidos y su rol 'secundario' no ha terminado de asumirlo, algo que su entrenador deslizó en alguna ocasión sin mencionarlo. En cierto modo se ha visto afectado por la famosa situación de los 'siete pívots' y tener que repartirse los minutos con jugadores como Pérez, Osetkowski y Tillie. La temporada pasada rechazó ofertas interesantes por seguir en Málaga, aunque en otros clubes se le ofreció un contrato más largo. Cuando se ha preguntado por su situación, desde el Unicaja se indicó que su caso se evaluaría al final de temporada, pero el hecho que de que se estén sondeando a jugadores de un perfil parecido cuestiona la continuidad de Ejim. En cualquier caso, el canadiense ha demostrado en el 'play-off' ante el Barcelona y el Real Madrid su capacidad competitiva. La duda sobre él se mantiene.

Más allá de Carter, Osetkowski y Ejim, no se esperan muchos más cambios en el Unicaja cara a la siguiente temporada, aunque hay circulando algunos comentarios que implican a otros elementos del vestuario, que, salvo sorpresa, quedará reducida a trece efectivos. El club debe tomar también una decisión sobre Killiam Tillie, que ha tenido altibajos. Hay ciertas dudas, principalmente físicas y su rendimiento en el 'play-off' ha sido irregular. Meses atrás su renovación estaba más cercana que ahora, por decirlo de algún modo... Hay que recordar que en la campaña 2026-2027 se unirá al equipo el sueco Melwin Pantzar, ya fichado y que jugará la siguiente temporada cedido en el Surne Bilbao.