Dani Pérez sube a los Montes y pide agua de la red de Emasa para los Gámez Pérez, Medina, Doña y los vecinos de los Gámez y los Pintados delante de la sede de la asociación. / Pilar R. Quirós La Casona del Parque El PSOE presenta una iniciativa a Medio Ambiente para que las 300 familias de este diseminado puedan engancharse al suministro PILAR R. QUIRÓS Málaga Lunes, 21 enero 2019, 00:17

El día es nítido. Inmaculado. Desde los Montes se divisa Málaga en toda su extensión, una huella hasta el mar. El Lorenzo caldea las casas y en una recachita, en la venta Españita, están un buen grupo de vecinos de los Gámez y los Pintados esperando al portavoz socialista Dani Pérez, que en esta jornada se hace acompañar por las concejalas Lorena Doña y Begoña Medina. El encuentro no es otro que volver a intentar, por enésima vez, que este diseminado de casas pueda acceder de una vez por todas al agua de suministro de Emasa. No están tan lejos de la ciudad, al lado el pantano del Limonero. Viven, se asean y limpian sus casas gracias un pozo que les sube agua desde el río Guadalmedina a la cota donde se encuentran, lo que viene a ser 2.000 euros de electricidad que se chupan los motores para elevar el líquido elemento hasta sus casas. Ya en sus domicilios, los más previsores tienen aljibes de cierta dimensión, y los que apenas tienen espacio para hacerlo pues se conforman rezando para que la sequía propia del verano no llegue en junio. A las malas, cuando el pozo no tira les queda la opción de las cubas, 10.000 litros por 80 a 120 euros. Pero estamos en las mismas, el que no tiene un gran aljibe debe compartirla y apenas tiene para unos pocos días: se han acostumbrado a llenar bañeras y a asearse a cazos. Si no estuviésemos en el siglo XXI, y este lugar no estuviese tan cerca de la Málaga urbana, la Ciudad del Paraíso, la capital de la Costa del Sol, uno pensaría que la solución que se han buscado para vivir es hasta ingeniosa. Pero hoy día, lo cierto es que tener una situación así se antoja bastante medieval. Rocambolesca.

El portavoz socialista, Dani Pérez, no lo tiene fácil. Se ofrece para ayudar, pero después de que los hayan estado mareando tantos años en el Ayuntamiento están muy descreídos de la política, como explica Juan Alcántara, que fue de los primeros en llegar aquí a vivir. «La desesperación es total, mira el sol que nos alumbra, sólo podemos, contar con él, y pensar que va a llover, es lo único que nos queda». Félix González, ese vecino 'apañao' que lleva los papeles y los trámites burocráticos con el Ayuntamiento, abre la carpeta. Explica que Emasa tiene intención de llevarles hasta sus casas el suministro de agua de la red pública, pero que la Gerencia de Urbanismo debiera haber realizado ya el plan especial de este diseminado, y como no lo ejecuta, pues Emasa no puede darles agua. «Pero eso sí, el IBI sí que nos lo cobran», dice Pepa Verdeja, que para ella misma y para los demás es la más glamurosa de estos lares. Se ríen todos, bueno se ríen porque ánimo siempre hubo en esta tierra, pero a cualquier urbanita en esta circunstancia podría amargarse la vida. Literalmente. Pérez aprovecha para explicarles la moción que quiere llevar su partido hoy lunes a la comisión de Medio Ambiente. Primero, el portavoz socialista les indica que no es de recibo que ambos organismos municipales se estén echando la pelota uno al tejado del otro y que lo que habría que hacer en esta zona es lo mismo que el Ayuntamiento ha ejecutado ya en Miraflores de El Palo: un plan para engancharles a la red, que tiene un coste importante pero al que pueden ir poco a poco haciéndole frente en sus facturas.

Esta barriada, como ellos le llaman ya, aunque aún no tengan papeles, está en pie desde los años 50. Se han ido sumando casitas, y tienen hasta un colegio de la Fundación Victoria, del que se sienten muy orgullosos. En febrero de 2018, tras una moción aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales, recogieron firmas de las 300 familias (son unos 800 vecinos) para que se iniciara el PERI, como les pedía la Gerencia. Lo hicieron rápido. En julio preguntaron a Urbanismo cómo iba su plan especial. No han obtenido respuesta, según cuentan.

Hoy, la comisión de Medio Ambiente abordará de nuevo su problema. «Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudaros, para impulsar el proyecto», les indican Pérez y Medina. Los acuerdos, básicos pero esenciales: un plan especial para esta barriada (diseminado le llaman) y un convenio de gestión con Emasa para llevarles agua de suministro. Las preguntas, las que rondan su cabeza esta última década:¿Lo disfrutarán algún día? ¿Lo verán?