«Ante la más mínima duda de tener listeriosis, las embarazadas deben tomar amoxicilina» Andrés Carlos López Díaz. / SUR Andrés Carlos López Díaz, Jefe del servicio de ginecología del Hospital Quirónsalud Málaga, dice que el antibiótico que se prescribe es seguro y muy eficaz para evitar abortos o complicaciones causadas por la listeria ÁNGEL ESCALERA Málaga Viernes, 6 septiembre 2019, 01:06

El especialista Andrés Carlos López Díaz, jefe del servicio de ginecología del Hospital Quirónsalud Málaga, dice en esta entrevista que una embarazada, ante la más mínima duda de que haya comido un producto contaminado por la listeria, debe tomar amoxicilina, que es el antibiótico que se receta para impedir un posible aborto.

–El brote de listeria en Andalucía ha provocado alarma social, sobre todo entre las embarazadas. ¿Cuál es su opinión al respecto?

–Con los datos de que disponemos, ahora mismo no hay por qué alarmar a las embarazadas. Lo que deben hacer, cuando vayan a su ginecólogo, es seguir las recomendaciones que este les dé. En estos momentos, hay una alarma social, pero no existen motivos para una alarma clínica. En la provincia de Málaga ha habido un caso confirmado de aborto por listeriosis, que no es una cifra significativa para generar una alarma, aunque hay que tomar medidas preventivas para evitar abortos.

–¿Qué mujeres embarazadas deben tomar un tratamiento antibiótico de amoxicilina?

–Las candidatas a tomar el antibiótico son, por un lado, las que saben con seguridad que han comido productos contaminados por la listeria y, por otro, las que tengan dudas acerca de si han consumido esos alimentos. Ante la más mínima duda de tener listeriosis, lo mejor es tomar la amoxicilina. En el caso de que no hayan ingerido esos productos, no deben alarmarse, porque su embarazo discurrirá de forma normal. No todas las embarazadas tienen por qué tomar antibióticos ni ir a los servicios de urgencias por este tema.

–¿Hay un periodo determinado para acudir al ginecólogo o al médico de familia para que haga un seguimiento de cada caso?

–No hay un periodo concreto, salvo en los casos en que la mujer sepa que ha comido productos contaminados, ya que cuanto antes se detecte que han consumido esos alimentos, antes se receta el antibiótico. Eso es cuando haya certeza de haber tomado productos con listeria. En los casos en que no haya esa certeza, la embarazada debe acudir a su revisión médica.

«Hay una alarma social, pero no hay motivos para una alarma clínica entre las embarazadas»

–¿Hay alguna etapa del embarazo en que la listeriosis puede ser mas peligrosa para sufrir un aborto?

–Una infección activa al final de un embarazo puede ser peligrosa. Para controlarla están las determinaciones analíticas que se les hacen rutinariamente a las mujeres y que permiten detectar cualquier tipo de problema. Hay una serie de síntomas que sirven de semáforo para saber a quién hay que atender de una u otra forma. Si se contrae la listeria antes de la semana 20 de embarazo, puede haber un aborto. Si la gestación está más avanzada, ya no se habla de aborto, sino de una muerte fetal intrauterina.

–¿Durante cuánto tiempo hay que tomar la amoxicilina?

–Con una semana es suficiente. Debe tomarse un gramo de amoxicilina cada ocho horas.

–Dejando aparte este brote, ¿son frecuentes los casos de listeriosis en las embarazadas?

–La mayoría de las listeriosis que vemos en las embarazadas se producen de forma asintomática. Es decir, que se detectan más por la analítica que por una valoración clínica. Así, hay mujeres que han pasado la listeriosis y que no se han enterado. Ese es un hecho que sucede con relativa frecuencia. Lo que pasa es que de un brote tan agudo y tan intenso como el de ahora no había constancia.

–Si una mujer sufre listeriosis durante la gestación, una vez producido el parto, ¿el niño puede padecer algún tipo de secuelas?

–Sí, claro. Si la madre ha contraído la enfermedad, el niño puede tener problemas, de carácter infeccioso sobre todo. Esa circunstancia la determinan los pediatras tras el nacimiento. Siempre que el recién nacido sufre una patología se investiga cómo ha sido el embarazo para averiguar las causas. Son procesos que no dieron síntomas, por lo que las embarazadas no acudieron a su médico y este no pudo, por tanto, fijar un tratamiento.

–A modo de conclusión: ¿qué recomendaciones da a las embarazadas ante esta situación extraordinaria del brote de listeriosis registrado en Andalucía?

–En primer lugar, lanzo un mensaje de tranquilidad. En segundo lugar, recomiendo un control del embarazo. En tercer lugar, en caso de duda sobre si se ha comido o no carne mechada o un embutido contaminado por la listeria, hay que seguir un tratamiento antibiótico.

–¿Qué sucede si una mujer con dudas se toma la amoxicilina, pero en realidad no ha consumido un alimento afectado por la listeria?

–No le pasará nada, salvo que sea alérgica a la amoxicilina. Este es un medicamento que pueden tomar desde los niños hasta los ancianos, que se tolera bien y que no produce ninguna clase de problema. Además, muy seguro y altamente eficaz.