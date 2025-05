De la Torre mira a Elisa Pérez de Siles como su sucesora: «He aquí un ejemplo pero hay más»

Es el paso del ecuador del PP en el actual mandato municipal 2023-2027, los 25 años de Paco de la Torre como regidor, y ... todas estas efemérides daban este miércoles para volverle a preguntar al regidor por su futuro, como ya hiciera este periódico en una entrevista de su director, Manolo Castillo, que salía a colación en la rueda de prensa, que titulaba así: «Si me presento en 2027, que no lo descarto, mi sucesor tendría que ir en la lista electoral». Las cuestiones que le hacían llegar los medios de comunicación giraban acerca de esta cuestión y de quién iba a ser su sucesor.

De la Torre, que viene esquivando su sucesión desde tiempos inmemoriales, hasta tal punto que sus presuntos delfines siempre han acabado varados, esta vez se mojaba más. Miraba a su izquierda, donde se situaba la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, y decía: «He aquí un ejemplo, pero hay más», al tiempo que añadía que «hay gente formidable», pero que no iba a dar nombres. «Yo nunca he dado un nombre, pero no voy a dar más», decía cuando ya había señalado, sin decir su nombre a su portavoz, y su actual mano derecha.

Cuando se le preguntaba por la portavoz popular en la Junta y consejera de Economía, Carolina España, o por el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, que son, junto a Elisa Pérez de Siles, los que más suenan entre bambalinas, De la Torre eludía pronunciarse.

Sobre su decisión o no de volver a presentarse como cabeza de cartel a la Alcaldía de Málaga en 2027, que ya está más que claro que no descarta, el primer edil subrayó: «A mí me apasiona la ciudad y me siento orgulloso colectivamente de lo que hemos hecho». Pero puntualizó que no estaba actualmente en esta reflexión. «Estoy en el día a día, no en pensar de aquí a dos años si me sigo sintiendo útil, los objetivos y si me voy a sentir con fuerza e ilusión», a lo que añadió que también había que valorar la salud y las ganas porque en la actualidad tenía «muchas ganas», pero que se estaba hablando a dos años vista.