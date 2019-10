Sturgeon quiere el poder para convocar otro referéndum escocés en 2020

Londres. El Gobierno de Escocia pedirá antes del final del año que el Ejecutivo de Londres le transfiera temporalmente el poder de convocatoria y organización de un nuevo referéndum sobre la independencia, según anunció ayer su ministra principal, Nicola Sturgeon. La consulta de 2014, donde venció el 'no', siguió el mismo método.

Theresa May rechazó varias veces la cesión de ese poder que había transferido su predecesor, David Cameron, argumentando que el contexto de las negociaciones del 'Brexit' no era el momento de una segunda consulta. Boris Johnson, en una visita a Edimburgo, tras su elección como líder conservador, rechazó el segundo referéndum al no ver «ninguna razón» para ello.

Sturgeon quiere la consulta en 2020, pese a que los sondeos registran empates a favor y en contra de su celebración, o de la independencia. «El proceso por el que elegiremos el futuro de Escocia debe ofrecer la capacidad real de lograr la independencia», dijo. «Debe permitir una expresión mayoritaria sin ambigüedad», y debe ser legal, apostilló Sturgeon, «solidaria» con los condenados por el 'procés' en Cataluña.