El Líder Supremo iraní asegura que «no habrá piedad» con Israel

María Rego Miércoles, 18 de junio 2025, 12:06 | Actualizado 13:05h. Comenta Compartir

Alí Jamenei está en el punto de mira de Israel que, tras asesinar a once miembros de la cúpula militar iraní en cinco días, señala ... al Líder Supremo como única solución para reinstaurar la paz. Un «blanco fácil», aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en unas declaraciones que no invitan precisamente a la calma aseguró que «no lo vamos a matar, de momento». Jamás había salido una amenaza de tal calibre contra un gobernante de la boca de un inquilino de la Casa Blanca. Jamenei, en el poder desde 1989, guarda por ahora silencio al respecto, consciente de que Washington aún no se ha implicado de manera directa en el conflicto pese a la insistencia de Tel Aviv.

Noticias relacionadas Trump baraja sumar EE UU a la guerra contra Irán «Teherán se ha vuelto Gaza; nos dicen que desalojemos y bombardean» Trump advierte a Jamenei que sabe dónde se esconde pero no es «momento de asesinarle» El Líder Supremo sí se ha pronunciado este miércoles sobre los ataques hebreos que comenzaron el pasado viernes y que han causado decenas de fallecidos y la huida de la población de Teherán. «Debemos dar una respuesta firme al régimen terrorista sionista. No mostraremos piedad con los sionistas», ha escrito Jamenei en la red social X mientras continúan los bombardeos entre ambos países. En las últimas horas, Irán ha lanzado varios misiles hipersónicos contra territorio hebreo, lo que, en opinión del portavoz de la operación militar persa, Iman Tayik, demuestra que «nos hemos hecho con el control total de los cielos». La tensión entre iraníes e israelíes no se reduce con el paso de los días. Todo lo contrario. La situación es cada vez más complicada y corre el riesgo de salpicar al resto de la región, sobre todo si EE UU decide finalmente implicarse en el conflicto. Entre los últimos objetivos alcanzados por el ejército israelí, que sigue concentrado en golpear Teherán, figuran «un centro de producción de centrifugadoras» dedicado a aumentar el «enriquecimiento de uranio con el fin de desarrollar armas nucleares», una de las piezas fundamentales del controvertido programa atómico de la república islámica. Hay que actuar con fuerza frente al régimen sionista.

No tenemos contemplaciones con los sionistas. — Ayatolá Jameneí (@es_Khamenei) June 17, 2025 La operación militar de Israel contra Irán dejó en el aire las negociaciones del régimen de los ayatolás con EE UU para cerrar un nuevo acuerdo nuclear después de varios contactos. Trump emplazó, primero, a Teherán a sentarse a hablar antes de que fuera «demasiado tarde», pero el martes elevó el tono y le exigió una «rendición incondicional». La gran amenaza de Washington, sin embargo, es que dé el paso de sumarse al plan hebreo y lance, como pretende Tel Aviv, una megabomba antibúnkeres de 30.000 toneladas contra la planta nuclear subterránea de Fordow, una de las 'joyas' de la red atómica de la república islámica.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión