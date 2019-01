Álvaro Carreño aspira a repetir como candidato de IU a la Alcadía de Ronda Vanessa Melgar Ya ha presentado su candidatura de cara al proceso de elecciones primarias VANESSA MELGAR Miércoles, 23 enero 2019, 18:28

El concejal de IU Álvaro Carreño, en el equipo de gobierno en Ronda con el PSOE y el PA, anunció ayer su intención de repetir como candidato de su formación a las próximas elecciones municipales que tendrán lugar en mayo. Carreño, de esta forma, ya ha presentado su candidatura de cara al proceso de elecciones primarias que va a celebrar IU, del 1 al 8 de febrero (del 1 al 7 se podrá votar on line y el día 8, de forma presencial en la sede de IU).

«Desde ahora pido el apoyo a militantes y simpatizantes de IU Ronda. Muchos me han trasladado su apoyo y como lo siento así, he vuelto a dar este paso», declaró Carreño. Éste se apoyó en su experiencia de gobierno, tras acceder al mismo gracias a una moción de censura que arrebató el sillón al PP. «Con el aval de la historia y el prestigio de IU y la trayectoria que hemos tenido en este momento en el gobierno, la gente puede confiar en nosotros. Hemos mejorado muchas políticas sociales del Ayuntamiento y hemos puesto el patrimonio en el centro», afirmó, refiriéndose a la creación de la concejalía de Patrimonio Histórico y Cultural, antes inexistente.

Carreño también apuntó a su gestión económica, al frente de la concejalía de Economía y Hacienda y subrayó que «hemos demostrado con creces que hemos hecho una buena gestión económica, con tres años consecutivos con superávit y dos con inversiones con fondos propios, son logros que no había conseguido ningún otro gobierno». También argumentó que no se han subido impuestos, ya que «todos los impuestos municipales están congelados desde hace tres años».

Al parecer, Carreño no tendrá competencia en las primarias, ya que de momento todo apunta a que no habrá otra candidatura. No obstante, habrá que esperar hasta el sábado, cuando la asamblea de IU las proclame.

Confluencia con Podemos

Por otro lado, ayer el coordinador local de IU se refirió a la posible confluencia con Podemos antes las urnas en los comicios municipales, mostrando su disposición hacia ello. «Estamos siguiendo los pasos que marca la hoja de ruta del acuerdo andaluz entre IU y Podemos, vamos a seguir, y vamos a dar los pasos para que esta confluencia llegue a buen puerto en Ronda», concluyó. Cabe recordar que desde Podemos sí se habrían señalado algunas líneas rojas como que IU forme parte del gobierno en Ronda con PSOE y PA. No obstante, Alejandro Serrato, miembro de Podemos a nivel provincial, dejó entrever su intención de que las negociaciones lleguen a buen puerto.