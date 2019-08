Zenet anima la feria a ritmo de boleros y jazz Toni Zenet. / Eduardo Nieto El humorista Manolo Sarria fue telonero en una actuación de risas y aplausos ANDRÉS SAMPER Domingo, 18 agosto 2019, 10:30

En la segunda noche de conciertos en el Auditorio Municipal de esta feria de Málaga 2019, el protagonista fue Antonio Mellado, más conocido como Toni Zenet. El espectáculo comenzó al ritmo de taconeo y castañuelas con la muestra de bailes malagueños y flamencos, siempre aclamados por el público. Acto seguido, el escenario fue para el humorista Manolo Sarria, antiguo miembro del duo sacapunta y el encargado de poner el humor a la noche. El hombre conocido como 'El Linterna' arrancó las carcajadas de un auditorio que no cesó de reír mientras esperaban el momento de ver al verdadero protagonista. Antes de despedirse, quiso recordar entre aplausos a su antiguo compañero Juan, poniendo así en pie a todo el público.

Tras la actuación, llegó el turno de la estrella de la noche, y fue cuando Zenet, junto a su banda de músicos, saltaron al escenario para deleitar con su jazz y sus boleros al público de su ciudad. En el concierto, presentó su nuevo trabajo de este año, 'La Guapería', formado por versiones de boleros cubanos antiguos. La gira lo llevará por ciudades como Zaragoza o Barcelona, en conciertos más enfocados en un estilo de club de jazz. «Mi música es más cercana, y con este escenario me siento alejado del público. Es algo diferente», afirmó Zenet momentos previos al concierto. El malagueño no quiso perder la oportunidad de visitar su ciudad en esta feria tras haber ofrecido otro concierto tan solo dos meses atrás en el Teatro Cervantes, con un lleno absoluto. Además de los nuevos temas, con un ritmo distinto pero manteniendo la esencia del artista, Zenet no quiso olvidar sus emotivos grandes éxitos en una noche que fue realmente especial para él.

El concierto arrancó con temas de su nuevo disco, como 'Equivocada Estás', 'Ansias Locas' o 'Borrasca', canción dedicada a los malos momentos vividos en el entorno de una pareja. «Para mi es un verdadero honor volver a tocar en Málaga», dijo el cantante durante el concierto. Este nuevo repertorio ofreció una selección de los mejores boleros cubanos que sin duda gustaron al público. «Hay mucha influencia cubana en mi música, está detrás, y era una deuda a nivel personal que tenía con ello», afirmó sobre este nuevo disco.

Durante la noche, el artista interpretó muchos de los temas que le han acompañado a lo largo de su carrera, entre ellos '¿Quién Sabe?', 'Provócame', 'No te empeñes más', tema de Marta Valdés enfocado a mirar hacia adelante tras una ruptura, o 'Qué guapa te pones cuando te enfadas', canción con la que el público vibró. Durante el concierto, los solos de piano, saxofón y trompeta fueron el punto fuerte junto a la voz del artista, y la inicial tranquilidad del público se fue transformando poco a poco en una fiesta de aplausos y bailes que nadie se quiso perder.

Manolo Sarria. / Eduardo Nieto

«Me gusta ser muy fronterizo, y quiero quitarme la etiqueta de cantar boleros, así que el próximo disco estará en otro planeta», aseguró Toni. Se acercaba el final del espectáculo y sus mejores éxitos fueron saliendo poco a poco a la luz para que el público vibrara aún más de cara a la conclusión del concierto. 'Un beso de esos', 'Estela' y 'Por debajo de Madrid' fueron algunos de los temas que interpretó antes de llegar a la famosa 'Sé que estás pensando en mí', canción que aprovechó para presentar a cada miembro de la banda a base de 'bises' y solos. Ante los gritos de «¡otra!, ¡otra!» por parte del público, Zenet y los suyos salieron de nuevo al escenario para concluir un concierto de ensueño con los temas 'Soñar Contigo' y 'Si no quieres que me muera'.

Zenet continuará su gira 2019 y aseguró que el año que viene volverá de nuevo a Málaga para seguir deleitando al público con su música. Además, recordó que han sido ganadores del 'Cubadisco 2019', el cual no esperaban y recogen el próximo día 23 de septiembre en La Habana. Ese mismo día sabrán si han sido nominados a los Grammy Latino, en los cuales han sido inscritos, y son una muestra más del gran año de éxitos que están viviendo y del gran talento que atesora su música.