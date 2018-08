Electro con toques de reggaeton para triunfar en la primera noche de feria Francis Silva El dúo VicmanRomero & Mike Sildavia y dj Jesús Sánchez arrasan con un público entregado VICTORIA BUSTAMANTE Domingo, 12 agosto 2018, 12:08

Los malagueños tenían ganas de feria. A las 10 de la noche empezaban a llegar las primeras personas a la explanada de la juventud. Aunque no sería hasta las once, con media hora de retraso, cuando empezarían a animar la noche los djs malagueños VicmanRomero & Mike Sildavia. El dúo que en sus años de carrera ha compartido cartel con artistas de la talla de Skrillex o The Prodigy comenzaron pinchando música electrónica con orientaciones al future house, como es su estilo. La explanada de la juventud estaba ambientada pero el público no terminaba de conectar. A la media hora de estar sonando, la sesión dio un giro hacia los clásicos del reggaetonero Daddy Yankee y los jóvenes se arrancaron a bailar dándolo todo. La pista ardía con gritos y pasos de baile y la gente se divertía dándolo todo.

La noche siguió en esa línea. El público estaba eufórico y participativo, era la primera noche de fiesta y se notaba. Los temas iban sucediéndose, siendo cada vez más actuales. Alrededor de las doce la explanada estaba a reventar y los malagueños se dejaban la voz cuando sonaba el exitoso tema de «lo malo» de Ana Guerra y Aitana Ocaña. Sin duda alguna el dúo ganador del concurso de djs del Weekend Beach Festival 2016 supo ganarse al público y les dio lo que pedían.

VicmanRomero & Mike Sildavia. / Francis Silva

No cabía un alfiler ya cuando llegó al escenario el dj Jesús Sánchez. Un veterano que pinchó ya el año pasado en la explanada y que conoce al público malagueño. El locutor y dj de emisoras como Máxima FM o Los 40 empezó la sesión con electrónica y fue terminándola con pinceladas de reggaeton antiguo a lo que el público se entregaba, sin ganas de terminar la noche. Con una explanada a reventar que ocupaba ya la calle contigua del Real terminaba Sánchez en todo lo alto. La fiesta continuaba ya en las casetas para los jóvenes que pedían más feria.