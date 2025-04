José Antonio Rueda gana en Jerez y es profeta en su tierra

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 27 de abril 2025, 10:45 | Actualizado 13:31h. Comenta Compartir

El circuito de Jerez-Ángel Nieto celebra este año su cuarenta aniversario de unas instalaciones que han albergado carreras mundialistas de manera ininterrumpida desde 1987. Un Gran Premio donde han triunfado muchos pilotos españoles pero que nunca había visto ganar a un piloto de la tierra, un honor que ha conseguido el piloto sevillano de Los Palacios y Villafranca, José Antonio Rueda. «No tengo palabras para describir cómo se siento. Ganar en el Mundial siempre es especial, pero hacerlo en el circuito de Jerez es único. He cumplido un sueño y aún no me lo creo». Una victoria del piloto andaluz que se veía venir, ya que había firmado un fin de semana prácticamente perfecto, liderando en entrenamientos, logrando la pole y con un ritmazo que hacía presuponer la superioridad que se vivió en la pista. R

Rueda lideró cada una de las 19 vueltas, rompiendo la carrera desde el inicio. Solo dos pilotos pudieron seguir su estela en la primera mitad de la prueba, el australiano Kelso y Ángel Piqueras, que llegaba a Jerez como líder de la general con un punto de ventaja sobre su compatriota. El segundo cambio de ritmo, a ocho de meta, acabó descolgando a sus rivales. Rueda enlazó dos vueltas rápidas consecutivas y abrió un hueco de un segundo que ya fue definitivo. Y es que, sin la estela del primero, sus perseguidores se quedaron clavados y se tuvieron que conformar con pelear por la segunda posición. Una batalla intensa que acabó llevándose Piqueras con un adelantamiento de última vuelta a Kelso.

La de Jerez significaba la tercera victoria del año de Rueda y cada una de ellas ha sido ganadas en solitario y con una superioridad impropia de la categoría pequeña del Mundial. Un triunfo que además tenía como recompensa el liderato de Moto3, con cuatro puntos de margen sobre Piqueras que, a pesar de todo, minimizaba daños en un fin de semana complicado para el valenciano. Los dos españoles ya han abierto hueco en el campeonato con respecto al tercero, Kelso, que ya está a 34 del líder, y se han repartido los cinco grandes premios disputados. Un mano a mano intenso que se espera hasta final de temporada, aunque en Jerez ambos lo celebrasen juntos con la afición, en la zona más caliente del circuito.

