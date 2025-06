Alonso: «Hoy hice una contrarreloj en bicicleta, con motor»

David Sánchez de Castro Madrid Domingo, 29 de junio 2025, 20:40 Comenta Compartir

Fernando Alonso volvió a sacar petróleo donde apenas había margen. El piloto asturiano firmó una meritoria séptima posición en el Gran Premio de Austria, tras una carrera sin ritmo pero con una lectura estratégica brillante. Sin coche para luchar de tú a tú, Alonso se aferró a una idea simple pero efectiva: pegarse al alerón trasero de Liam Lawson y no soltarlo.

«Hoy hice una carrera como si fuese una contrarreloj en bicicleta: solo tenía que estar detrás, a rueda, beneficiarme del DRS y tirar en las curvas para volver a engancharlo. Era mi única opción», explicó el piloto de Aston Martin, que definió su actuación como «una prolongación» del neozelandés. «Si me quedaba solo, iba medio segundo más lento. Le dije al equipo: 'paramos cuando pare él'».

El séptimo puesto, inesperado dadas las limitaciones del AMR25 en Spielberg, tuvo además un cómplice inesperado: Lando Norris. El británico de McLaren, ganador con autoridad y con vuelta de ventaja sobre media parrilla, provocó las banderas azules en el momento justo. «Gracias a Norris, porque yo pensaba que no me podía defender de Bortoleto. Sin esa bandera azul hubiese sido imposible», reconoció entre risas. «Pago yo la cena», bromeó.

Alonso también elogió al brasileño de Sauber, a quien representa, por su mejor resultado en Fórmula 1: «Ojalá esto desbloquee una buena racha en los puntos. El Sauber ya no es el del año pasado. Puede liderar la zona media». Como él mismo, que sigue sumando sin dejar de enseñar.

Sainz, frustrado

Carlos Sainz vivió en Austria uno de sus fines de semana más amargos de la temporada. El piloto madrileño no llegó ni a tomar la salida en carrera, después de que su Williams sufriera un incendio en los frenos durante la vuelta de formación. Aunque logró arrancar el coche tras quedarse bloqueado en la parrilla, al llegar al box descubrió que el problema era aún más serio de lo esperado. Y ahí terminó todo.

«Demasiados problemas ayer, demasiados problemas hoy. Este fin de semana no he podido mostrar el ritmo real que sé que teníamos, y eso me frustra», admitió Sainz tras el abandono. Lo cierto es que la pesadilla había comenzado el sábado, con una clasificación desastrosa que le dejaba ya fuera de posición. El broche fue ese fallo crítico que le sacó de escena antes incluso del semáforo.

Consciente del bache, el piloto de Williams prefiere mirar hacia adelante: «Es momento de mantener la concentración y trabajar aún más duro como equipo para aprender de este periodo complicado y volver más fuertes». El siguiente reto será especial: Silverstone, la casa de muchos en la parrilla y también del equipo rival que ahora domina la escena, McLaren. «Tengo plena confianza en que, si logramos ejecutar fines de semana limpios, llegarán mejores resultados. ¡Toca seguir empujando!», zanjó.