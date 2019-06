El goleador Rudovic, primer fichaje del Balonmano Ciudad de Málaga Procede del Ángel Ximénez y está entre los pocos jugadores que han marcado más de 1.000 tantos en la Liga Asobal SERGIO CORTÉS Lunes, 17 junio 2019, 10:50

El Balonmano Ciudad de Málaga ha apuntado alto en su primer fichaje para el proyecto de la División de Honor Plata. Se trata nada menos que del lateral izquierdo montenegrino Novica Rudovic, con amplia experiencia y que cuenta con el dato relevante de que pertenece al selecto grupo de jugadores que han superado los 1.000 goles en la Liga Asobal. El balcánico supone un refuerzo estelar y llega procedente del Ángel Ximénez, que compite en la máxima categoría del balonmano nacional.

Rudovic ha participado en numerosas competiciones importantes, especialmente en la Asobal, con nueve campañas a sus espaldas, tras militar en el Arrate durante dos temporadas, una en el Pilotes Posada, dos en el Guadalajara y cuatro en el Ángel Ximénez de Puente Genil. También ha jugado en el Sporting de Lisboa y en el Ivry francés, y antes de recalar en España lo hizo en el Lovcen Cetinje montenegrino, Dukas de Grecia, la Vojvodina de Serbia y en el Osijek croata, en estos dos últimos disputando competición europea.

Rudovic mide 1,98 metros y pesa 100 kilos. Juega en la primera línea, es lateral izquierdo, posee un gran lanzamiento a distancia y puede defender perfectamente de 2 y 3. El montenegrino es, además, un gran goleador; no en vano, forma parte del selecto grupo de jugadores que han superado la barrera de los 1.000 goles en la máxima categoría del balonmano español, donde sólo se encuentran otros seis nombres: Juanín García, Davor Cutura, Jesús Soliño, Raúl Entrerríos, Alen Muratovic y Víctor Tomàs.

El mejor registro goleador del balcánico se produjo en la campaña 2016-2017, cuando marcó 182 tantos, convirtiéndose en el segundo máximo anotador de la Liga Asobal. Una vez materializado el fichaje por el Ciudad de Málaga, Rudovic ha manifestado que se encuentra «encantado e ilusionado por jugar en el equipo de Málaga», al tiempo que ha insistido en que viene a la capital de la Costa del Sol «con muchas ganas». «Quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda. Me atrae el proyecto del Ciudad de Málaga que me ha presentado el presidente. He tenido la ocasión de conversar con varios excompañeros y la verdad es que todos me hablan muy bien de este club. Creo que vamos a disfrutar con el equipo que hay y vamos a hacer una buena temporada. Intentaremos hacer las cosas bien para que Málaga suba y crezca en el mundo del balonmano. Este es mi deseo y el del club», ha comentado Rudovic.

La firma del montenegrino supone la primera pieza del nuevo proyecto del Ciudad de Málaga, esta vez en División de Honor Plata, ya que, según ha asegurado el presidente Alberto Camas, «la dirección deportiva sigue trabajando para cerrar nuevas incorporaciones que se sumarán al equipo.

Queremos construir una buena plantilla para competir con garantías en la segunda categoría del balonmano nacional. Y la prueba es el fichaje de Rudovic, que es un grandísimo jugador que nos va a dar gol, sin olvidar su aportación en defensa».

Por otro lado, cabe reseñar que el conjunto que seguirá entrenando Curro Lucena comenzará la pretemporada a principios de agosto, ya que a mediados de este mes deberá afrontar el primer partido de la Copa de Andalucía, en la que participarán los tres equipos de División de Honor Plata; es decir, el Ciudad de Málaga, el Conservas Alsur y el Ars Palma del Río, así como el Ángel Ximénez-Avia Puente Genil de la Liga Asobal.