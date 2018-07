Alhambra Nievas, considerada la mejor árbitro de rugby del mundo, anuncia su retirada González Molero La internacional, que la pasada semana debutó en el Mundial Seven de San Francisco, asegura que se trata de una decisión «muy meditada» ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 28 julio 2018, 21:14

Tiene sólo 34 años, pero lleva ya más de una década cómo árbitro de rugby y lo ha logrado prácticamente todo en este ámbito. Alhambra Nievas, nombrada mejor árbitro del mundo en 2016, acumula hitos en su carrera: fue la primera mujer en arbitrar en un partido de selecciones masculinas absolutas, la primera en dirigir una final olímpica o la primera en pitar un partido de competición europea. Esta granadina que empezó a jugar al rugby en Málaga –se considera un poco malagueña por su vinculación a este deporte– es toda una figura en el mundo del arbitraje de rugby y ahora ha dedicido poner punto y final a su carrera. Una decisión que ya se dejaba entrever en su círculo cercano, pero que se ha hecho pública tras su intervención la pasada semana en el Mundial Seven celebrado en el AT&T Park, en San Francisco (Estados Unidos). Fue la jugadora de la selección española Patricia García la que habló por primera vez, en un 'tuit' de la retirada de Nievas: «No es un 'adiós', es un 'hasta luego'. Se retira del arbitraje nuestra árbitro referente», escribía. Este periódico contactó con Alhambra Nievas, de vacaciones en Estados Unidos, que confirmó su retirada: «La decisión de retirarme es correcta y ha sido muy meditada», aseguró, aunque sin entrar en los detalles de su futuro profesional. Si la granadina dejó el rugby como jugadora a los 28 años, ahora cuelga también el silbato, aunque siempre ha mantenido que quiere seguir vinculada al mundo del rugby. Hay que tener en cuenta que hay muchos árbitros internacionales que siguen en activo hasta pasados los 50, por lo que no es una cuestión de edad ni física. «Todo tiene su fin. ¡Qué semana fabulosa hemos experimentado!», decía la árbitro en un 'tuit' tras su participación en el Mundial Seven femenino, en el que el equipo español logró un meritorio quinto puesto–. «Gracias a todos los me han apoyado. Es hora de avanzar hacia nuevos desafíos», concluía.

Nievas se dedicaba hasta ahora profesionalmente al rugby, de hecho es la única profesional en España que se podía ganar la vida arbitrando, pero además es ingeniera de Telecomunicaciones. Fue en la UMA donde conoció el rugby y allí empezó a jugar a los 19 años. Estuvo más de una década en el equipo malagueño, en el que era todo un referente y llegó a jugar con la selección española, con la que debutó en un Seis Naciones en el 2006. Ahora abre una nueva etapa en su carrera después de haber dejado un legado difícil de superar.