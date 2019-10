Necesidad de hacer más accesible el juego para los principiantes

La verdad es que me encanta ver el golf pero aún no me he atrevido a jugar, me parece demasiado complicado. Ojalá hubiera más facilidades para quienes somos un poco torpes; sería bueno que alguien nos enseñara desde cero y que hiciera parecer accesible este deporte tan bello pero a la vez tan complejo, aunque quizá sea eso lo que nos atraiga del golf. ¡Pero me encantaría jugar!

