El toreo y la vela navegan juntos por la bahía de Málaga

La bahía de Málaga fue testigo de la unión entre el mundo del toreo y la vela. El diestro sevillano Juan Ortega y el regatista ... Ángel Medina Arias, que fue campeón del mundo en la modalidad de cruceros ORC en 2001, compartieron una jornada de navegación donde intercambiaron experiencias y reflexiones.

La iniciativa se enmarca dentro de los actos previos a la celebración de la Corrida Picassiana en La Malagueta el Sábado Santo, 19 de abril, donde Ortega compartirá cartel con Fortes y Roca Rey ante reses de Álvaro Núñez y al interés del torero sevillano por impregnarse de Málaga y conocer la ciudad desde diferentes perspectivas.

Juan Ortega y Ángel Medina reflexionaron sobre los puntos de unión entre el deporte de alta competición y el mundo del toro así como sobre lo que representa personalmente para ellos sus respectivas pasiones, uno en el ruedo de una plaza y en el campo, y el otro en el mar junto a las olas y los vientos.

El diestro sevillano, que ha expresado en anteriores ocasiones que siente debilidad por Málaga, tuvo la oportunidad de tener una visión diferente de la ciudad al poder contemplarla desde la bahía. «La luz de Málaga me atrae de un modo especial y la plaza de toros de La Malagueta me transmite alegría. Es una plaza en la que me gusta mucho torear», declaró Juan Ortega.

Junto al torero y el regatista compartieron esta jornada especial y diferente los dos hijos de Ángel Medina, Antonio y Ángel, ambos deportistas de alto nivel han seguido la estela de su padre.