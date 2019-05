El último poema de Manuel Alcántara 02:32 Presentación del libro. Vídeo: Lectura del poema inédito de Manuel Alcántara / Salvador Salas La antología 'Llave de los recuerdos', que publica Fundación Unicaja, incluye un poema inédito del autor recientemente fallecido, 'El tiempo', que dedica a José Luis Garci FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Martes, 7 mayo 2019, 16:09

Suena a despedida. A cuando a uno le abandona el tiempo. Pero también cuando es uno el que abandona su propio tiempo. Pasado, presente y futuro se funden en 'El tiempo', el «último» poema de Manuel Alcántara, como lo ha presentado el profesor Francisco Ruiz Noguera. Una pieza inédita que se incluye dentro de la antología 'Llave de los recuerdos', que este martes ha presentado Fundación Unicaja y en cuya selección participó el propio autor malagueño fallecido el pasado mes de abril. Un poema dedicado a su amigo y cineasta José Luis Garci y que podría no ser el último que conocemos del poeta y articulista. «Sospecho que hay un libro inédito en algún cajón», ha avanzado la hija de Alcántara, Lola, que ha recordado la debilidad de su padre por la existencia: «Llevaba hablando de la muerte desde los 20 años».

Por ello, Lola Alcántara y Ruiz Noguera, probablemente los mejores conocedores de la obra y vida del poeta, han mantenido en la presentación de la antología 'Llave de los recuerdos' un animado diálogo sobre la fecha de escritura del poema inédito 'El tiempo', que fue cedido por el autor expresamente para esta antología en la que también ha colaborado la Fundación Manuel Alcántara. Así, el antólogo ha señalado que la selección de obras culminó el pasado septiembre con la inclusión de este poema inédito que, a su juicio, «debió ser muy último» por el tono y el protagonismo de la ausencia.

«El conocimiento, la comunicación y la temporalidad son las tres bases de la poesía de Manuel Alcántara y curiosamente este nuevo poema reúne esos tres mensajes», ha afirmado Francisco Ruiz Noguera, que ha explicado que el autor era muy reservado con la obra que tenía sin publicar. Algo que ha confirmado la propia Lola Alcántara que reveló que «hace años me dijo que estaba escribiendo un libro de poemas y que tenía incluso el título, 'Últimas consecuencias', que por ahora no ha aparecido por ningún lado, pero es probable que lo haga».

Lola Alcántara confiesa que su padre le dijo que trabajaba en un poemario, 'Últimas consecuencias', «que por ahora no ha aparecido por ningún lado, pero es probable que lo haga»

Este celo del poeta y articulista con sus versos viene de su reticencia a las antologías póstumas. «Decía que cuando un autor muere se publican estupideces que escribes a tu novia con 15 años y no quería eso», señaló la hija de Manuel Alcántara que también abre la puerta a que esos poemas que preparaba nunca salgan a la luz: «Lo mismo aparecen en una carpeta que los ha destruido». En cuanto a la escritura de 'El tiempo', Lola admitió que su padre se llevó el secreto de su escritura y realización ya que «siempre escribió sobre la muerte». Y recordó una anécdota personal cuando le dedicó hace décadas su libro 'La mitad del tiempo' y le escribió: «Para cuando ya no me quede tiempo».

«La poesía te convoca»

En cuanto a 'Llave de los recuerdos', el antólogo Francisco Ruiz Noguera asegura que en el índice de algo más de medio centenar de poemas «se recoge lo fundamental de la obra» de Manuel Alcántara ya que sintetiza la autoselección del propio autor con su mirada externa y experta de antólogo. Unos versos en los que están muy presentes dos de las posturas de la Generación de los 50 a la que pertenecía el propio escritor, la dialéctica de la poesía como conocimiento o comunicación, que en el caso del malagueño va unida y que además sumaba una tercera obsesión: la temporalidad. «Alcántara muestra un alto concepto de la poesía en el tiempo y precisamente el título de esta selección hace referencia a la memoria», ha señalado el antólogo que tomó la denominación de la 'Canción 1' del poemario 'El embarcadero'.

La presentación ha contado con la presencia del director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, que recordaron la última aparición pública de Alcántara hace ahora un año en el mismo salón de la entidad bancaria de la Plaza de la Marina por la reedición de 'Este verano en Málaga'. Un rescate de su obra poética, como esta antología, que revela a un autor que incluso escribía artículos con el «ritmo de la poesía», ha asegurado Ruiz Noguera. Una huella que ha hecho recordar a Lola Alcántara las palabras de su padre sobre su doble condición de poeta y periodista: «Decía que al artículo lo podías convocar, pero la poesía te convoca».