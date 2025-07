La Dani ficha por 'Operación Triunfo' como profesor

La nueva edición de 'Operación Triunfo' ya está en marcha y ha comenzado por anunciar su nuevo claustro de docentes mediáticos. Y ahí ha saltado ... la sorpresa con la llegada La Dani como profesor de interpretación en sustitución de Abril Zamora, que había logrado imponerle su sello a la formación de los participantes de este formato que Prime Vídeo ha convertido en uno de sus títulos estalares. Ese será también el reto del malagueño que, en declaraciones a SUR, ha confesado su «ilusión» por participar en este nuevo proyecto, aunque eso le obligará a cerrar temporalmente su nueva peluquería del barrio de la Victoria. «Pero sólo mientras se graba el programa a partir de septiembre», aclara.

Ampliar La Dani, en el elenco de profesores de 'OT' junto a Mamen Márquez y Vicky Gómez. SUR

Como ya contó tras inaugurar su local de corte y lavado, El Clavel, el protagonista de 'Te estoy amando locamente' no quería dejar la interpretación, pero tampoco iba a estar sentado esperando una llamada para trabajar, así que decidió compatibilizarlo con su otra vocación, la peluquería. «Cierro el tiempo que sea y me voy a grabar. No quiero dejar de hacer proyectos que me interesan, pero tampoco tengo tantos como para dedicarme en exclusiva, así que la idea era montar mi propio negocio. Como estoy solo, me puedo ir un tiempo sin tener que dar explicaciones a nadie», contaba hace unos meses a SUR. Y efectivamente se ha cumplido el caso con la llamada de 'OT'.

De esta forma, a partir de septiembre, el ganador del premio Feroz y nominado al Goya estará entregado en cuerpo y alma a su nuevo puesto como profesor de interpretación de los concursantes de 'Operación Triunfo 2025', tanto durante la formación de los aspirantes en la Academia como en la gala semanal con público que se graba en directo en Terrassa (Barcelona). La Dani asegura que participar en 'OT' es todo un «sueño» y incluso ha colgado un vídeo en redes sociales de cuando tenía apenas 11 años y se presentó al casting del primer 'Eurojunior'.

El actor no binario malagueño es una de las grandes novedades del cuadro de docentes del 'talent show', junto a Andrea Vilallonga, que formará a los jóvenes participantes en imagen y comunicación, mientras que Pol Cejas será el profesor de entrenamiento y yoga.

Por su parte, Noemí Galera repite como directora de la Academia, acompañada por Manu Guix, Mamen Márquez y Vicky Gómez, figuras ya consolidadas del programa, mientras que Pablo Lluch, Vic Mirallas y Judith Endje regresan al equipo docente después de su participación en la edición de 2023. El casting final de la nueva entrega se celebrará en Barcelona del 5 al 7 de julio, donde se escogerá a los 18 aspirantes que competirán en la gala 0 por una de las 16 plazas de la Academia, donde les espera La Dani y el resto de profesores. Aunque antes y hasta septiembre, el malagueño seguirá a lo suyo: cortando el pelo.