La Dani abre su negocio de barrio: «Que soy peluquero todavía lo digo con la boca pequeña»

En la fachada, un azulejo anuncia Pescadería Antonio. Pero el único boquerón que está allí dentro se llama Daniel Fernández Pozo y sus clientes no llegan pensando en una fritura, sino con otra idea en la cabeza. La de quitarse los pelos que sobran. Y de camino echar un rato con uno de los actores más singulares del último cine español. El pasado enero, La Dani lo petaba como presentador de la divertida gala de los Premios Feroz, pero mientras espera un nuevo papel se le puede encontrar en su peluquería, su «plan B» y su «sueño» que ha hecho realidad en su barrio de toda la vida, el de la Victoria. En un local de calle Manrique, al lado del portal al que venía para dar clases particulares cuando estudiaba en Maristas, esta antigua pescadería también anuncia su nueva denominación, Peluquería El Clavel, en la que no faltan ni la Virgen del Rocío ni el Cautivo; un color rojo pop que entra por los ojos y un disco vintage de flamenco en el que suena una soleá de Antonio 'El Malagueño'. Es como entrar en una escena de Almodóvar.

La Dani, en la fachada de su peluquería El Clavel que conserva el nombre del negocio anterior: Pescadería Antonio. Marilú Báez

«Bueno, en realidad esto fue la carnicería de los padres de mi casero, luego fue pescadería y hoy le he cortado el pelo a un señor de 81 años que es del barrio de toda la vida y me ha contado que esto también había sido frutería. Y los cuatro últimos años, una barbería», cuenta La Dani el currículum de su local nada más recibirnos. Le hemos pedido hora para una peluentrevista. Una charla mientras me corta el pelo. Cuando lo llamé, estuve a punto de decirle en clave Rupert: «Dani, te necesito». Pero no hizo falta. Me dio cita al momento y aquí estamos, en un sillón tan retro y cargado de historia como el resto del local. «¿Cómo lo quieres?», pregunta. Corto, corto. «¿Servicio completo?». Para eso hemos venido, así que antes del peine y la tijera, pasamos a la butaca roja para el lavado de cabeza –a medio camino con un masaje relajante, así que no dan ganas de que termine–, mientras retoma su historia el actor, que el próximo 23 de abril participa en el ciclo 'Málaga ida y vuelta', organizado por diario SUR y el Centro Cultural La Malagueta.

«Yo había pensado poner en la fachada 'Peluquería El Clavel' con azulejos, pero, cuando quitamos el letrero que había, apareció el nombre de la pescadería Antonio y dije: 'Esto se queda'. Aunque yo no sea muy místico, me pareció una señal, y una forma de respetar la identidad del barrio», relata La Dani, que tiene ojo para los trasquilones de los tiempos modernos y apostilla: «De hecho, estamos perdiendo nuestra identidad como ciudad». Lo sabe bien porque le ha costado encontrar local para su aventura como emprendedor y todavía busca piso en la Málaga de los alquileres a precio de piso turístico al alcance de su sueldo. De vuelta a la historia del letrero, se le quita el gesto serio y se ríe antes de contar que en los primeros días abierto una señora entró y cuando vio que no era una pescadería, hasta se «enfadó». «Así que hago una llamada porque si alguien quiere montar una pescadería en el barrio le va a ir muy bien; aquí lo están deseando», espeta el actor con el peine ya en las manos y su cinturón de peluquero con toda clase de cachivaches.

En el Ave con Almodóvar

Poco amante de la maquinilla, La Dani prefiere el papel de Eduardo Manostijeras y el corte a mano. Enseña sus afiladas tijeras al espejo y cuenta que lo peor es que se caigan al suelo porque, como las máquinas de precisión, se desconfigura y ya no apura igual. Artista hasta para cortar el pelo, a sus cuarentaytantos confiesa que quería «volver a casa», a Málaga, pero necesitaba un «plan». Y después de trabajar como recepcionista en una peluquería de Madrid, a la par que rodó el éxito que lo lanzó como actor, 'Te estoy amando locamente', vio claro que iba a coger su futuro por los pelos. Y con naturalidad se define como intérprete y peluquero. Y ya mismo, como viceversa. «Ya he trabajado lo suficiente como para poder decir que soy actor, aunque lo de peluquero todavía lo digo con la boca pequeña», admite Daniel Fernández, que hace solo unas semanas celebró la inauguración de su anhelado negocio y no le falta clientela.

Tijeras en mano, La Dani muestra ya experiencia y maestría, aunque diga «con la boca pequeña» que es peluquero. Marilú Báez

La Dani es el mejor ejemplo de que la alfombra roja tiene más de escaparate que de realidad. Hace unos días paseó por la pasarela vip del pasado Festival de Málaga, aunque un rato antes estuvo pelando al personal que se dejaba pescar por su pelu. «Me encanta ser actor, pero de esto no vivo, así que me puse a estudiar y he montado mi propio negocio», asegura La Dani, que tenía claro que no se iba a quedar a esperar que sonara el teléfono, por lo que le toma el pelo a todo el que se deje. ¿Y si viene un buen papel, ahora qué? «Pues cierro el tiempo que sea y me voy a grabar. No quiero dejar de hacer proyectos que me interesan, pero tampoco tengo tantos como para dedicarme en exclusiva, así que la idea era montar mi propio negocio. Como estoy solo, me puedo ir un tiempo sin tener que dar explicaciones a nadie», resume el que fue candidato al Goya con su debut en la pantalla y viene de presentar la última edición de los Premios Feroz, en los que fue unánimemente aplaudido. Pese a ello, no tiene grandes ofertas sobre la mesa.

–Fue muy comentado su gag con Pedro Almodóvar y su «pelo de señora». ¿Te dijo algo después?

–Pues mira, la verdad es que al día siguiente me lo encontré en el AVE y estuvimos hablando. Fue un encuentro increíble, un regalo que me dieron los Feroz, como esta peluquería.

–¿Por qué?

–Pues porque gracias a que presenté los premios he podido pagar la reforma del local. Detrás de lo que vemos aquí hay mucho trabajo, pero digamos que con los premios pagué la obra.

–¿Y de esa conversación no saldrá una oferta para trabajar con Pedro como le sugeriste en broma en la gala?

–Ojalá, pero no creo. Mira, yo creo que todas las personas disidentes o que nos salimos de la norma nos sentimos muy identificados con las películas Almodóvar, porque él nos ha representado. ¿Cuánta gente hay en el mundo que pueda hacer una película con él? Muy poca, así que haber podido hablar con él ya me parece un sueño.

La iconografía religiosa no falta en la decoración de la peluquería con más glamour del barrio de la Victoria. Marilú Báez

La llamada del manchego no se sabe, pero lo que sí está claro es que El Clavel, aunque no lo pretenda, encajaría como un guante en una de sus películas. De hecho, sentado en este trono de peluquero, uno se siente como en una película de Almodóvar protagonizada por La Dani. Tijera en mano, que eso también da mucho juego para un cartel de película. Y con una sonrisa de bienvenida a todo el que franquea la puerta. «Aquí pelo a todo el mundo, tenga a o no tenga pelo, porque también hago barba».

