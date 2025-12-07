¿Qué números han ganado más el Gordo en la historia del sorteo: bajos o altos?

Encarni Hinojosa Málaga Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:24 Comenta Compartir

Con más de dos siglos de historia, el Sorteo Extraordinario de Navidad es la lotería más popular en España. Su cercanía con las fechas navideñas, la liturgia que lo rodea y el reparto de sus premios por todo el país caracterizan al sorteo. También la nomenclatura de su premio mayor, el Gordo, cuatro millones al billete ―400.000 euros cada uno de los 10 décimos que lo forman―.

El primer sorteo extraordinario de Navidad se celebró en 1812. Hasta 2024 se han repartido 215 premios gordos. En dos ocasiones han habido dos primeros premios en el mismo año. En 1837, por decisión del Estado, se dieron dos Gordos en el mismo sorteo. Y en 1938, en plena Guerra Civil, cada bando celebró su sorteo con su correspondiente Gordo. Uno se ubicó en Barcelona y, el otro, en Burgos.

La probabilidad matemática de que un número comprendido entre el cero y el 99.999 sea el que precisamente tenemos impreso en el décimo que está en nuestra mano es muy baja, casi un milagro. Sin embargo, al visualizar gráficamente todos los primeros premios de la historia del sorteo extraordinario de Navidad sí se puede adivinar la tendencia del número agraciado con el Gordo. Éste está relacionado estrechamente con el número total de bolas que entran en el bombo. Por ejemplo, en 1832 la emisión fue de tan sólo 12.000 números, en el siglo XX se amplió a 85.000 y en 2011 se estableció el límite actual de 100.000 combinaciones.

Loterías y Apuestas del Estado establece tres rangos de números a la hora de calcular sus estadísticas del Sorteo Extraordinario de Navidad: números entre el cero y el 10.000, entre el 10.001 y el 30.000 y entre el 30.001 y el 99.999. El reparto del Gordo en estos tres rangos es equitativo en la estadística de toda la historia del sorteo. Sin embargo, si el análisis se ciñe sólo a los celebrados en este milenio, la balanza se decanta a los números altos.

Desde el origen de la Lotería de Navidad, en 65 ocasiones el Gordo ha recaído en un número de cuatro cifras. Si sólo se tienen en cuenta los últimos 24 sorteos, en sólo 9 ocasiones el Gordo ha recaído en un número menor a 30.000. En el otro extremo, más de la mitad de los primeros premios en este milenio han sido para números mayores a 30.000.

En porcentaje, los tres rangos de números se igualan en torno al 30-35% de probabilidad tomando todos los sorteos desde 1812. Si se toman en cuenta los sorteos entre 2001 y 2024, las proporciones cambian bastante: el primer rango se lleva un porcentaje del 16,7%, el segundo conjunto de números se ha llevado el Gordo en un 20,8% de las ocasiones y el último rango, el de los números más altos, tiene un porcentaje mucho mayor, un 62,5%.

Existen otras curiosidades con respecto a los números a los que les ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad. Aunque parezca casi imposible por probabilidad matemática, ha habido repeticiones exactas y números directamente correlativos

En dos ocasiones un mismo número se ha llevado el primer premio de este juego. En 1956 y 1978, el 15.640. Y con más de un siglo de diferencia, el 20.297 fue el ganador en 1903 y en 2006. En el caso de los correlativos, también se ha dado en dos ocasiones. En una de ellas, ocurrió con tan sólo diez años de diferencia.

Como muestra la estadística, que un mismo número se lleve el Gordo en varias ocasiones no es nada descabellado. En el siguiente buscador, se puede comprobar si un número ya ha sido agraciado con el primer premio de la Lotería de Navidad en algún año de su historia.

Y en este directorio se pueden consultar todas estas curiosidades y probabilidades año a año. Con el buscador se puede comprobar el número agraciado con el Gordo desde 1812 a 2024.

Al analizar la corriente numérica de estos últimos 24 años, se puede afirmar que el Gordo juega en contra de los números de cuatro cifras. Tan sólo en dos de cada diez sorteos celebrados en este milenio el primer premio ha recaído en un número comprendido entre el cero y el 10.000. Pero esto es pura estadística y la suerte, a veces, tiene sus propias reglas. En 2022, un número de cuatro cifras (5.490) fue el agraciado con el Gordo. Pero, tanto en 2021 como en 2023, el primer premio recayó en los números más altos de toda la historia del sorteo: el 86.148 (2021) y el 88.008 (2023).

