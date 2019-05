Las poetas que se quitaron el sombrero Fotografía del grupo del 27 tomada como cartel para la primera parte de 'Las Sin Sombrero'. :: crónica 'Las Sin Sombrero', el documental histórico sobre los nombres femeninos olvidados de la Generación del 27 CLAUDIA SAN MARTÍN Martes, 21 mayo 2019, 00:07

Federico García Lorca, Margarita Manso, Salvador Dalí y Maruja Mallo cruzaron la madrileña Puerta del Sol allá por los años 20 transgrediendo la distinción de llevar sombrero, desprendiéndose de éste y siendo apedreados por los transeúntes que veían esta acción tan libertina como un desacato autoriario, al grito de «¡maricones!». Esta peculiar anécdota, que cuenta la misma Mallo en una entrevista para RTVE, es el origen del nombre de un proyecto ambicioso que está creciendo como la espuma: 'Las Sin Sombrero'. Uno de sus artífices, el malagueño Manuel Jiménez, comenzó esta aventura en 2012 con Tania Balló y Serrana Torres con un fin muy preciso: destacar la labor artística de estas mujeres desconocidas que convivían y se movían en los mismos círculos que los ilustres nombres masculinos de la Generación del 27, a los que ahora sabemos que ellas también pertenecen.

El proyecto de 'Las Sin Sombrero', que se estrenó en octubre de 2015, destaca por ser diferente y completo, y que ha llegado más lejos de lo que sus propios autores pensaban. Tanto es así que lo que comenzó como una película documental en la que participaría RTVE; dos libros, 'Las Sinsombrero: Sin ellas, la historia no está completa' y 'Las sinsombrero 2. Ocultas e impecables'; una webdoc interactiva; un proyecto educativo; un fructuoso storytelling en las redes sociales; y un wikiproyecto para recopilar toda la información en la plataforma de Wikipedia.

Al principio del proyecto

Cuando Jimenéz comenzó con esta iniciativa quiso contar con la participación de la Universidad de Málaga, quienes le abrieron sus puertas para emprender un camino que no sólo se quedaría en una primera parte. Las Sin Sombrero dos, 'Ocultas e impecables', se estrenó a principios de marzo, esta vez centrado en el papel de estas literatas durante la época franquista. «Llevamos más de 20 proyecciones en institutos, teatros, centros culturales, y pensamos que una vez emitido en RTVE vendría menos gente, pero no es así. Suponemos que por ver el documental en pantalla grande, o el debate de después y ver cómo lo hicimos», comenta Jiménez sobre esta segunda parte. Con la primera, se inició un progreso que es imposible frenar. ¿Quién no conoce ya a 'Las Sin Sombrero'? El tercer documental está en camino, que esperan poder presentar en un par de años. Aparentemente estas pensadoras, artistas, poetas o escritoras son desconocidamente conocidas, y aunque sus obras apenas se estudien en las aulas, nombres como Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Maruja Mallo, María Zambrano o Margarita Manso resuenan en la historia.

Una nueva historia

Mientras tanto, Jiménez tiene otro proyecto entre manos: 'Solteronas', en colaboración también con la UMA y algunas televisiones autonómicas. A partir de un estudio de Amparo Quiles, profesora titular de Literatura Española en la Universidad de Málaga, este nueva iniciativa es una reflexión profunda sobre por qué el concepto de 'solterona' nos trae a la cabeza términos como 'fracaso' o 'derrota'. «Queremos presentar esta realidad que vivieron muchas mujeres y darles voz, además de observar cómo de alguna manera sigue vigente este pensamiento: si en la época fraquista no eras madre o esposa... ¿Qué eras?», cuestiona Jiménez, que aunque aún no anuncia fecha de estreno, lleva sus proyectos por bandera rompiendo tabúes, recordando imprescindibles y ayudando a que este legado artístico y literario, no quede nunca en el olvido.