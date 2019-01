Jessica Moreno y Marta Vega, un dúo de plata mundial Jessica Moreno fue campeona del Mundo universitaria en 2016. :: Sur Las alumnas de Educación Infantil e Ingeniería de Organización Industrial, respectivamente, tocan el cielo con la disciplina de kárate kata CARLOS CONTRERAS MÁLAGA. Martes, 15 enero 2019, 00:05

Que el kárate es un deporte rey en la provincia de Málaga es una evidencia. Damián Quintero da buena cuenta de ello. De la misma escuela, Goyu Ryu, proceden Jessica Moreno y Marta Vega, que estudian 4º del Grado en Educación Infantil y 2º del Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Ellas son el presente y el futuro del karate de la modalidad kata en España y su palmarés lo corrobora. Esta modalidad del deporte japonés consiste en hacer una serie de movimientos al aire como si tuvieras un rival imaginario. «Haces los movimientos contra el aire en solitario, pero también se puede hacer en equipo, con tres personas a la vez, haciendo la misma serie de movimientos, pero nunca se llega al contacto», explican las dos karatecas.

Las dos han ganado la plata en el Campeonato del Mundo Universitario de 2018 de kárate en la modalidad kata por equipos, pero como karatecas profesionales también tienen en su haber muchos logros de manera individual y por equipos. Antes de llegar al Mundial Universitario de 2018 las dos han tenido que ser las mejores en su deporte, con trabajo y disciplina constante. «Es muy difícil compaginar todo, estudios y deporte, en este momento», declara Marta. Pero las dos desde muy pequeñitas han tenido que llevar una rutina de trabajo para poder llegar a realizar lo que han logrado tanto en el deporte como en sus estudios. «Hemos aprendido a organizarnos. El deporte es lo que pide, tiempo y dedicación», sostienen entre risas las deportistas torremolinenses.

PALMARÉS Marta: Subcampeona del Mundo 2018. Jessica: Campeona del Mundo y tercera de España 2016, Subcampeona del Mundo 2018. Marta: Cinco veces campeona de Europa en categorías cadete y junior. Segunda y tercera del mundo junior, dos veces campeona de España individual y seis veces campeona de España por equipos. Oro Internacional en el Open de Shangái 2018. Jessica: Campeona del Mundo Junior 2013, tercera de Europa en 2017, diez veces campeona de España y campeona de Andalucía tanto en categorías inferiores como absoluta. Marta : Segundo del Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Jessica: Cuarto del Grado en Educación Infantil.

Jessica a nivel universitario ha sido campeona del Mundo y tercera de España en 2016 y subcampeona del mundo en 2018, todo por equipos. Por su parte, a Marta, su mochila llena de metales, no le pesa mucho menos. Como profesional se ha colgado la medalla de oro cinco veces en el Campeonato Europeo de kata, entre las categorías cadete y junior. También ha sido segunda y tercera del mundo por equipos junior, dos veces campeona de España individual kata, seis veces por equipos y ahora es oro como Internacional en el Open de Shangái 2018.

Jessica: «Tenemos que financiar nosotras todo lo que tiene que ver con este deporte»Marta: «Empecé con el kárate porque tuve un problema al nacer y me lo indicó el médico»

Jessica como profesional ha sido campeona del mundo en 2013, en 2017 tercera de Europa, 10 veces campeona de España y en Andalucía también ha conseguido la victoria otras tantas veces, tanto de forma individual como por equipos y todo en la modalidad kata.

Empezaron en este deporte japonés por diferentes motivos. Marta Vega inició su andadura en la modalidad por salud. «Empecé con 5 o 6 años. Tuve un pequeño problema al nacer y mi médico me recomendó hacer deporte y elegí este porque estaba en mi colegio», expone la subcampeona del mundo junior en kata. Gracias a dicho colegio hoy tenemos a una de las mejores karatecas españolas. Otro motivo muy diferente tuvo Jessica para empezar con el kárate. «Mis hermanos lo practicaban y yo me he criado viéndolos. Eso me hizo empezar a practicar este deporte», confirma la varias veces campeona de España.

De miras al futuro las dos tienen entre ceja y ceja el kárate ante todo. «Sí, no existe un no por respuesta. Yo me planteo seguir hasta que mis años deportivos se agoten y luego dedicarme a lo que he estudiado», dice Marta Vega. Por su parte, Jessica quiere llegar a la selección absoluta de kárate. «Espero ir poco a poco entrando en el equipo nacional absoluto. Meter la cabeza entre los que están ahí», dice.

Este deporte carece de una financiación potente para que sus profesionales tengan un respaldo económico, no tanto como un sueldo, sino para financiar sus viajes deportivos. Nuestras dos protagonistas pertenecen al club INTHER. «El club está financiado por la mensualidad de los propios usuarios. Cada uno se tiene que buscar patrocinadores para poder competir», afirma Jessica. A corto plazo les hace falta un patrocinador que se haga cargo del club entero. «Esto es muy complicado porque el kárate es un deporte minoritario», argumenta Marta.

Estudios y deporte

Además, ninguna de las dos campeonas quieren dejar los estudios. «Queremos seguir formándonos todo lo que podamos. Si podemos compaginar el deporte y los estudios seguiremos adelante», dicen.

Su sensación ganando la plata del Campeonato del Mundo Universitario no tiene comparación. «No se puede describir. Íbamos al campeonato con el pensamiento de ganar. No puedes pensar en la derrota y en pasearte por el lugar donde se celebra, Japón. Perdimos frente a las anfitrionas y ellas son las mejores», aseguran.

Ellas no paran. Su cabeza va de torneo en torneo. El año que viene hay ciclo completo de campeonatos y no pueden desaprovecharlo. «Europeo en febrero, en el año 2019 Mundial, si ganamos en el campeonato de España, tenemos más posibilidades de ir al Europeo y con este último, ganamos puntos para ir al Mundial», exponen.