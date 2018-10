Alumnos de Arquitectura exponen sus ideas para un centro de acogida de migrantes Víctor Can y Ana María Espejo, junto a su proyecto. :: v. b. V. BUSTAMANTE Martes, 30 octubre 2018, 00:06

málaga. Málaga carece de un centro de acogida para las personas migrantes que llegan a nuestras costas. Por eso, dentro del Plan de Apoyo a los Refugiados creado hace un dos años por la UMA, estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Málaga (EAM) diseñaron diferentes proyectos que pudieran suplir esta necesidad. Ahora, el centro universitario muestra en una exposición los proyectos resultantes, en los que ya se ha interesado el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

La exposición recoge las distintas propuestas de los alumnos de tercero de la asignatura 'Proyecto Arquitectónico V'. Como Víctor Can y Ana María Espejo, que se sirvieron de los contenedores industriales del puerto para su trabajo. «La intención es que si se tuviera que mover o ampliar se hiciera con estos mismos módulos», señalaron. Otro de los proyectos es el de Rachad Bouhiaoui, que muestra gran ilusión por lo humano de la iniciativa: «Estamos estudiando arquitectura para habitar un espacio pero a veces no pensamos en la gente que no tiene esa oportunidad», aclara. Por eso intentaron hacer algo económico usando como base andamios y paneles de madera, con la intención de que sea posible realizarlo.

Insignia de Oro

La presentación oficial de esta exposición, que podrá verse hasta finales de mes en la primera planta de la escuela, se produjo ayer lunes, junto con la conferencia de Anna Heringer, una arquitecta alemana. Además contó con una mesa redonda que volvió a poner en el foco en este proyecto, bajo el nombre 'Centro de Atención a Personas Migrantes'.

Asimismo, el centro impuso la Insignia de Oro, su máxima distinción, al doctor Santiago Machuca Santa Cruz, en reconocimiento a su labor en los ámbitos de la docencia y la investigación. El director de la escuela, Carlos Rosa, se refirió a él como «referente de la arquitectura en la provincia».