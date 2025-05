El PSOE denuncia que el Gobierno local deja sin planes de empleo a Mijas

El PSOE de Mijas ha denunciado, a través de sus concejales Laura Moreno y Roy Pérez, que el actual Gobierno local ha dejado «sin planes ... de empleo» al municipio. En este sentido, acusan al ejecutivo de «desmantelar» el edificio de Fomento de Empleo, al no dotarlo de acciones formativas que mejoren la empleabilidad de los parados de la localidad.

«Desde la llegada de Ana Mata y el concejal no adscrito, Juan Carlos Maldonado, Mijas no ha recibido ningún programa de empleo, unas veces porque no se han solicitado, y otras porque teniendo 120 millones de euros en el banco no han querido financiarlas», afirmó Moreno, en respuesta a un informe remitido por el propio departamento de Fomento de Empleo al grupo municipal socialista tras solicitar el plan formativo y de inserción del Ayuntamiento de Mijas.

Para la edil, la «incompetencia y dejadez» del actual equipo de gobierno en materia de empleo han motivado la renuncia a programas tan importantes como 'Andalucía Activa', «dejando sin una oportunidad laboral a cerca de 200 mijeños». «Estamos hablando de contratos de seis a un año de duración, a jornada completa, para dos colectivos muy castigados en el mercado laboral como son nuestros jóvenes y mayores de 45 años», añadió.

Recordó que a ese programa de empleo sí se han adherido otros municipios vecinos como Fuengirola, Benalmádena o Torremolinos, «pero no se llevará a cabo en Mijas porque el empleo no es una prioridad para el gobierno de Ana Mata». Según los socialistas, los dos únicos programas de empleo y formación que actualmente están en marcha en el municipio, 'Mitur, promoción turística visitante' y 'Mijas gestiona', «se solicitaron antes de la moción de censura, porque si no, tampoco existirían«.