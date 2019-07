Piden aumentar la protección y la limpieza en los yacimientos fenicios de Vélez E Martes, 30 julio 2019, 00:04

cabezas. La Sociedad Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga (SAC) ha solicitado al Ayuntamiento actuaciones de urgencia en el entorno de los yacimientos fenicios de Toscanos y la desembocadura del río. En concreto, piden el traslado de un punto de recogida de basura orgánica y de mobiliario lejos de la entrada al enclave, además de la sustitución de los paneles informativos por cartelería nueva, así como un informe que el técnico de Patrimonio envió a la Delegación de Cultura.

El colectivo reclama un plan integral de desbroce y limpieza de la zona de los restos arqueológicos de muros de los yacimientos, «que están siendo derrumbados por las chumberas afectadas por la cochinilla». La SAC reclama el desbroce y la eliminación del cañaveral que oculta los restos del llamado edificio C de Toscanos, una evaluación 'in situ' con técnicos sobre el estado de las acequias y el vertido de aguas fecales, y el desarrollo de un plan de mantenimiento periódico, «con el objetivo de que la basura no se amontone».