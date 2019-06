El PP ofrece al PSOE compartir la Alcaldía de Vélez-Málaga El candidato del PP, Francisco Delgado, en el cierre de la campaña electoral. / SUR El candidato popular, Francisco Delgado, asegura que «es el momento de dejar a un lado las disputas personales, las líneas rojas y mirar por el bienestar de los vecinos» EUGENIO CABEZAS Martes, 4 junio 2019, 12:38

El PP de Vélez-Málaga mueve ficha ocho días después de las elecciones del 26M, que dejaron un panorama muy incierto en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Los populares, que fueron la fuerza más votada, con nueve concejales, han ofrecido al PSOE, que sumó siete ediles, compartir la Alcaldía de la capital de la Axarquía, dos años cada uno, continuando el socialista Antonio Moreno Ferrer, hasta 2021, y entre 2021 y 2023 sería el candidato popular, Francisco Delgado Bonilla, el regidor. Con esta propuesta, que el exalcalde del PP trasladó el pasado viernes al líder socialista, los populares deciden dar un paso al frente, dejando a un lado al GIPMTM, que fue el auténtico triunfador de las elecciones, al pasar de dos a siete concejales y quedarse a sólo 61 votos del PSOE.

«Es el momento de dejar a un lado las disputas personales, tenemos que actuar con generosidad y responsabilidad, la política es el arte de hacer posible lo imposible y tenemos que actuar con luz y taquígrafos», ha manifestado Delgado Bonilla en declaraciones a SUR, al tiempo que ha apostado por «dejar a un lado las líneas rojas, porque la única línea roja tiene que ser el bienestar de los vecinos«, ha matizado. Preguntado sobre si la dirección provincial y regional de su partido está al tanto de esta propuesta, el candidato del PP ha asegurado que sus compañeros saben que ésta es "una solución razonable, viable y que garantiza la gobernabilidad del municipio".

«Hemos ganado las elecciones por cuarta vez consecutiva, por lo que los vecinos quieren un alcalde del PP, aunque no tenemos mayoría absoluta, por lo que tenemos que intentar por todos los medios conseguir la Alcaldía, y para ello tenemos que ceder», ha argumentado Delgado Bonilla, quien, no obstante, ha aclarado que aún no conoce las intenciones del GIPMTM. «Si cerramos un acuerdo con el PSOE y el grupo independiente quiere sumarse, podría ser perfectamente posible, un acuerdo a tres, e incluso sumar a los dos ediles de Andalucía por Sí», ha manifestado el líder del PP, para quien "todos los escenarios están abiertos, y no descarto ninguno".

A su juicio, hay numerosos proyectos que tienen que concluirse, como la peatonalización del centro histórico, «que requieren cambios y un gobierno estable». "Ningún partido tiene legitimidad alguna para vetar a ningún candidato, es la gente con su voto la que decide, el PP ha tomado la iniciativa y está fuerte", ha señalado Delgado, quien ha destacado que no se puede perder de vista que su partido va a gobernar previsiblemente en la Diputación y ya lo hace en la Junta de Andalucía. "Estoy a la espera de una respuesta del PSOE y de poder reunirme con el GIPMTM, lo que espero es que estemos todos a la altura del momento tan trascendental que vive la ciudad, y que no haya, de nuevo, por segunda legislatura consecutiva, un pacto de perdedores, que sería nuevamente nefasto para Vélez-Málaga", ha concluido.