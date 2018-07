El centro comercial El Ingenio proyecta su primera ampliación tras dos décadas El centro comercial de Vélez-Málaga ocupa 42.201 metros y fue inaugurado en noviembre de 2000. :: e. c. El Ayuntamiento tramita una modificación del PGOU para aumentar la superficie de venta en casi 5.000 metros cuadrados EUGENIO CABEZAS Viernes, 20 julio 2018, 00:05

El centro comercial El Ingenio de Vélez-Málaga abrió sus puertas en noviembre de 2000, convirtiéndose desde entonces en un lugar de referencia para los vecinos de la Axarquía. Propiedad de la Sociedad Azucarera Larios S. A. (SALSA), el complejo dispone de 42.201 metros cuadrados de superficie y una oferta comercial de primer orden con más de 120 tiendas, un hipermercado Eroski, 12 salas de cine, 2.600 plazas de aparcamientos, gimnasio y una gasolinera.

A punto de cumplirse 18 años desde su inauguración, los propietarios han solicitado al Ayuntamiento que tramite una modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que data de 1996, para aumentar la superficie comercial en 4.860 metros cuadrados, ocupando principalmente dos zonas del recinto, la situada junto a la estación de servicio, donde hay unos talleres mecánicos de la firma Aurgi, y en el extremo opuesto, donde se ubicó durante unos años una discoteca.

El asunto fue abordado ayer en una comisión informativa de Urbanismo, en el que el expediente, que será debatido en el pleno ordinario previsto para el próximo día 30 de julio, contó con el único voto favorable de los representantes del PSOE, mientras que el resto de los grupos políticos, PP, PA, GIPMTM, IU y el edil no adscrito, expulsado de Cs, José Antonio Moreno Ocón, se abstuvieron.

PP e IU rechazan la propuesta por el perjuicio que supondría al pequeño comercio

No obstante, tanto los populares como la formación de izquierdas avanzaron que su voto será contrario a esta modificación del planeamiento para permitir la ampliación del centro comercial. El portavoz del PP y exalcalde, Francisco Delgado, criticó la «política errática» del gobierno cuatripartito, «que por un lado dice que apoya al comercio tradicional, planteando una peatonalización sin diálogo con los empresarios afectados, y por otro apoya a SALSA para ampliar el centro comercial, con una operación en la que el Ayuntamiento no obtiene a cambio ninguna contrapartida, más allá del IBI o de la licencia de obras», dijo, ya que el incremento de la superficie comercial es del 9,9% con respecto a lo ya existente, «lo que según la ley andaluza no hace necesarios los incrementos o mejoras de los servicios públicos y de las urbanizaciones existentes», según recoge el texto.

Informes sectoriales

Por su parte, el portavoz de IU, Miguel Ángel Sánchez, tildó de «torpeza política» la propuesta de modificación del PGOU para ampliar el centro comercial El Ingenio. A su juicio, «la prioridad en estos momentos no debe ser otra que remar todos juntos para blindar el comercio tradicional en el municipio»

El documento dictaminado favorablemente en la comisión recoge que el Ayuntamiento, una vez que sea aprobado inicialmente por el pleno, tendrá que tramitar la evaluación de impacto ambiental y los demás informes sectoriales, para proceder posteriormente a su aprobación definitiva. Por este motivo, no se puede anticipar un plazo para que la ampliación del centro comercial sea una realidad. En el texto de la propuesta se señala además que SALSA solicita el cambio de calificación del suelo, de sistema general privado en suelo no urbanizable, a suelo urbanizable consolidado, lo que permitiría este aumento de la superficie comercial.

El portavoz del PP explicó que el informe de la arquitecta señala que se perderían un centenar de aparcamientos exteriores del recinto comercial, que la empresa propietaria tendría que reponer en otra zona. Delgado recordó que en 2014 Larios ya le planteó una modificación del PGOU para ampliar el centro comercial en otros terrenos, que no llegó a tramitarse ante la Junta de Andalucía. Este periódico intentó ayer sin éxito recabar más datos del proyecto por parte de la promotora malagueña.