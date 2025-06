Juanma Moreno urge explicaciones a Sánchez y Montero ante un gobierno con «cada vez más sospechas de corrupción sistémica»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha urgido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta primera, ... ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a dar explicaciones ante la opinión pública porque «cada vez tenemos más dudas y sospechas de un Gobierno con una corrupción sistémica, generalizada y altamente preocupante en términos de generación ética y democrática».

Moreno se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento antes de comparecer a petición propia ante el Pleno sobre la situación general de Andalucía al ser preguntado por el audio filtrado a la prensa en el que se escucharía al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, hablando con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García de empresas adjudicatarias de obra pública que les deben dinero.

«Es absolutamente preocupante que no haya día ya en España que no nos levantemos por la mañana escuchando una noticia de sospechas de corrupción del entorno más cercano al presidente del Gobierno», ha señalado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha advertido de que «no solamente el señor Ábalos está ya en un proceso judicial, el señor Koldo, sino que ahora el sustituto de Ábalos (como 'número dos' del PSOE) también en unas escuchas que lo ponen muy cerca de una investigación judicial que pinta francamente mal».

Acto seguido se ha referido a la información que publica el diario digital 'El Español' sobre la contratación de la exmilitante socialista Leire Díez en una consultora del exconsejero andaluz de la Presidencia de la Junta durante los mandatos de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, para expresar su preocupación por el hecho de que «las ramificaciones de la corrupción socialista que creíamos haber superado con el señor Zarrías y compañía vuelven otra vez conectadas con el PSOE de ahora».

«¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar en este país? Sobre todo, ¿cuándo el señor Sánchez va a dar explicaciones? 40 días sin dar una explicación a los medios de comunicación. Eso en un país democrático, liberal y occidental no es razonable, no es aceptable en ningún país de nuestro entorno europeo», ha subrayado.

En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez «se está deshaciendo, está autodestruyéndose como consecuencia de la corrupción y, cada vez que veo esto, creo que es muy difícil que este Gobierno tenga visos de presente y de futuro con todo el entorno de basura y de irregularidades a las que estamos accediendo a través de la información que estamos teniendo a través de los medios de comunicación».

Sobre la información que publica El Debate acerca del cobro de «mordidas» del 'número tres' del Ministerio de Hacienda, José Antonio Marco Sanjuán, a un empresario a cambio de quitar multas, Moreno ha defendido que la vicepresidenta primera «tiene que dar explicaciones». «Es la señora Montero la que lo puso en su equipo, la que lo puso de número 3 ni más ni menos y es la señora Montero la que hasta hace muy poco lo ha ido defendiendo, por tanto, debería empezar a dar explicaciones de cuál es la situación de este señor, a qué se dedicaba, si ella conocía lo que se dedicaba y si alguna vez tuvo alguna información», ha insistido.

«En definitiva, cada vez tenemos más dudas y sospechas de un Gobierno que es una corrupción sistémica, generalizada y altamente preocupante en términos de generación ética y democrática y sobre todo con un Gobierno absolutamente bloqueado, un presidente que no existe, que no va al Congreso, no va al Senado, no se para ante los medios de comunicación y no da explicaciones», ha lamentado Moreno, que ha defendido que «España no puede seguir así, esto no se trata ya de PP y PSOE, se trata de España porque hemos llegado a una situación de absoluto descontrol y de una corrupción que está acampando a sus anchas en el entorno personal del presidente del Gobierno».

